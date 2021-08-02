محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بقرى كوم أمبو (صور)

أجرى نائب محافظ أسوان، أحمد شعبان، جولة ميدانية لبعض المشروعات الجارية بقرى سلوا بحرى وأقليت والكاجوج بمركز كوم أمبو لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، بناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بالمتابعة الميدانية المتواصلة لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

رافقه خلال الجولة المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة، حيث شملت تفقد مجمعات الخدمات والوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس سواء الجارى إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو الصيانة الشاملة بالقرى الثلاث.

مشروعات حياة كريمة



كما تم تفقد نائب المحافظ الموقع المقترح لإنشاء مركز شباب جديد بسلوا بحرى ، بالإضافة إلى تفقده لمشروع الصحى بقرى أقليت بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه حيث يضم محطة معالجة بطاقة 15 ألف م3 يومياً ، بجانب خطوط الطرد وشبكات الإنحدار لإدخال خدمة الصرف الصحى لحوالي 51 ألف نسمة بـ 5 قرى هى أقليت والسبيل وفطيرة ومنيحة والرغامة.

مشروعات حياة كريمة

وكان بعد ورود شكاوى من أهالى قريتى عرب كيما بمركز كوم أمبو ، ودابود بمركز نصر النوبة، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو المهندس سيد مدنى بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الدراسات والموافقات البيئية للموقع المقترح لإنشاء المدفن المحكوم لتحويل كافة كميات القمامة والمخلفات الصلبة إليه، وهو الذى سيساهم في إيجاد حل جذرى لمشكلة النظافة العامة للمدينة وقرى المركز ، كما أنه سيقضي على مشكلة تراكم المخلفات والقمامة بقريتى عرب كيما ودابود والتي تؤرق المواطنين بهما.



وفى نفس السياق أكد سيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، على أنه بعد دعم محافظ أسوان لمنظومة النظافة بكوم أمبو بالمعدات الجديدة تم رفع 1600 طن من تراكمات المخلفات والقمامة والأتربة من المقلب الوسيط بالكامل على مدار 4 أيام بمشاركة سيارات ومعدات أخرى من مراكز ومدن أسوان ودراو.

مشروعات حياة كريمة