الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يلتقي المرشحين لحضور دورة «نواة التغيير»

محافظ أسوان والمرشحين
محافظ أسوان والمرشحين للدورة التدريبية

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، العاملين المرشحين لحضور الدورة التدريبية بشأن برنامج تدريب وتأهيل كوادر التنمية المحلية الداعمة لمتخذي القرار «نواة التغيير».

وتأتي الدورة ضمن برنامج الإصلاح الإداري الشامل لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري ورفع كفاءة العاملين بالمحليات والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد محافظ أسوان ضرورة الاستفادة من البرامج المختلفة التي ستشملها الدورة التدريبية لنقل جميع الخبرات المكتسبة لباقي العاملين بمختلف المصالح والمديريات والإدارات لتوسيع دائرة الاستفادة منها على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن الهدف من مثل هذه البرامج التدريبية هو رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلّد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

محافظ أسوان والمرشحين للدورة التدريبية
محافظ أسوان والمرشحين للدورة التدريبية
محافظ أسوان والمرشحين للدورة التدريبية
محافظ أسوان والمرشحين للدورة التدريبية
أسوان المرشحين محافظ أسوان رؤية مصر 2030 اللواء أشرف عطية التنمية المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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