محافظ أسوان يلتقي المرشحين لحضور دورة «نواة التغيير»

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، العاملين المرشحين لحضور الدورة التدريبية بشأن برنامج تدريب وتأهيل كوادر التنمية المحلية الداعمة لمتخذي القرار «نواة التغيير».

وتأتي الدورة ضمن برنامج الإصلاح الإداري الشامل لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري ورفع كفاءة العاملين بالمحليات والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد محافظ أسوان ضرورة الاستفادة من البرامج المختلفة التي ستشملها الدورة التدريبية لنقل جميع الخبرات المكتسبة لباقي العاملين بمختلف المصالح والمديريات والإدارات لتوسيع دائرة الاستفادة منها على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن الهدف من مثل هذه البرامج التدريبية هو رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلّد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

محافظ أسوان والمرشحين للدورة التدريبية