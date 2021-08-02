الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021| "نتائج الصف الثالث الثانوي"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة اليوم، تزايدت معدلات البحث عبر محركات البحث الإلكترونية على موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

 موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021

 موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 لن تظهر قبل 15 أغسطس الجاري.

وأشار الوزير  إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2021، قد تستغرق يومين إضافيين أو ثلاثة بعد منتصف أغسطس الجاري، للتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث، لتحديد ضوابط تنسيق الجامعات في ضوء نتيجة الثانوية العامة.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الاختلاف الموجود في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2021، ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات، حيث أن هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%، أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% إلى 90%.

مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، فور الانتهاء منها، وذلك بعد التشاور مع وزارة التعليم العالي.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

طمأن وزير التربية والتعليم جميع الطلاب، بأن مؤشرات نسب النجاح في كافة المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها غير مقلقة، ومقاربة للسنوات الماضية.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدء من يوم السبت الموافق 7 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات وهي:

 

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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف علي تنسيق الجامعات الحكومية 2021

 

كليات الإعلام - كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية- شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) - شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس - الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية) - كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض- كليات السياحة والفنادق.

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