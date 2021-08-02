الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرامكو السعودية تنفى الدخول فى أنشطة لتعدين البيتكوين

شركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية

نفت شركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين التقارير التي جرى تداولها مؤخرًا وتزعم أن الشركة ستدخل في أنشطة لتعدين البيتكوين.

وأكدت أرامكو، في بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني، "قطعًا، الادعاءات التي تزعم أننا نخطط للدخول في أنشطة البيتكوين، لا صحة لها جملة وتفصيلًا".

وتعدّ شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم من جهة القيمة السوقية.

يذكر أن عملة البيتكوين قد تراجعت اليوم إلى ما دون 40 ألف دولار، بعد أن صعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ مايو.

وقال محللون إن عمليات جني الأرباح هي السبب وراء الانخفاض.

وفي وقت سابق .. تخطط شركة أرامكو السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع المزيد من الحصص في أعمالها.

وشكلت أرامكو فريقًا جديدًا لمراجعة أصولها العام الماضي، بعد وقت قصير من تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط كما جمعت الشركة السعودية  12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين في أبريل.

وقال نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في "أرامكو"، عبدالعزيز القديمي وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج: إن بيع الأصول سيستمر في السنوات القليلة المقبلة، وأضاف القدمي في مقابلة: إن ذلك سيحدث "بغض النظر عن أي ظروف سوقية"، حيث تهدف أرامكو إلى جمع إيرادات من رقمين بمليارات الدولارات، مضيفًا أنها "استراتيجية تهدف إلى خلق القيمة وخلق الكفاءة، ولا تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل توزيع أرباح الشركة".

وتابع القديمي أيضًا: أن "أرامكو" تراجع أصول البنية التحتية الأخرى التي يمكن تسييلها، وستبدأ في البحث عن مستثمرين لصفقة ثانية قريبًا، دون مزيد من التعليق.

ارامكو السعودية السعودية البيتكوين الرياض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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