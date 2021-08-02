رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم وأنظمة السداد الإلكترونية من «we»

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لرغبة كافة عملاء الشركة المصرية للاتصالات we في دفع الفاتورة لتفادي دفع الغرامة المالية لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن الفاتورة ونظام سداد التليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

تستخدم الشركة المصرية للاتصالات we نظام المحاسبة الإلكتروني للعملاء عبر موقع الشركة الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) منذ عدة سنوات وذلك لضمان عدم تعطيلهم عن أعمالهم وإهدار يوما كاملا في الوقوف طوابير داخل مقرات السنترالات للاستعلام عن الفاتورة أو دفعها وذلك بجميع محافظات الجمهورية حيث أثبت نظام المحاسبة الإلكتروني فاعليته خلال جائحة كورونا العالمية التي أجبرت جميع المواطنين على العزل المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين إلا في حالة الضرورة القصوى وبتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات حيث يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام من رقم الهاتف وكود المحافظة وبعدها ستظهر إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه.

خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

يمكن بعدة خطوات إلكترونية بسيطة حاليا الاستعلام عن إجمالي المبلغ المطلوب لسداد فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات والتي تتلخص في:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات الرسمي من خلال هذا الرابط(من هنا)

إدخال بيانات صاحب الخط الأرضي المتعاقد مع الشركة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)

كتابة كود المحافظة الموجود فيها الخط الأرضي

إدخال رقم تليفون التليفون الأرضي

الضغط على زر الاستعلام

ظهور المبلغ المراد سداده عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي

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نظام سداد التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم ونظام المحاسبة الإلكترونية عنها من أكثر الكلمات البحثية التي لاقت رواجا عبر المنصات الإلكترونية حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في مطلع شهر يناير 2020 عن تغيير نظام المحاسبة إلى الباقات حيث وضعت 3 أنظمة للسداد هم:-