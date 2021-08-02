الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر تحريات المباحث في اتهام سائق بالشروع في قتل زميله بالزيتون

قتل
قتل

تسلمت جهات التحقيق بالزيتون، تحريات المباحث الجنائية في اتهام سائق بالشروع في قتل زميله بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات الكارتة، وتبين أن المتهم تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض وفر هاربًا قبل القبض عليه وتحرير محضر ضده بالواقعة.

بداية الواقعة بتلقى مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من أحد الأهالي، بقيام سائق بتمزيق جسد صديقه بمطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات بأحد المواقف بدائرة القسم، وبالانتقال وإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات حول الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين والتعدى كل منهما على الآخر بسبب خلافات على تولى إدارة الموقف، وخلافات على الكارتة، وقام أحدهما بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وتمزيق جسد الآخر وتركه غارقًا في دمائه ولاذ بالفرار.

وقام أحد الأشخاص بحمل الضحية داخل توك توك وتوجه به إلى المستشفى، وتبين إصابته بإصابة بالغة، وبتكثيف الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى «ال.أ»، 33 سنة، سائق، وبمواجهته أقر بأن الضحية قام بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم خلافات على كارتة الموقف مما أثار حفيظته وقام بإحداث إصابته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

المباحث الجنائية سلاح أبيض شروع في قتل السجن المشدد محضر قسم شرطة ضبط توك توك خلافات مشاجرة المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

السودان: نهر النيل يصل إلى منسوب الفيضان غدًا ويسجل 16.5 متر

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

تأجيل محاكمة 25 متهمًا فى «فض رابعة» لـ2 أكتوبر

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للقطاعات الحكومية

«التعليم»: رصد 6 حالات غش بامتحانى التفاضل والتكامل والجيولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)