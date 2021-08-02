ننشر تحريات المباحث في اتهام سائق بالشروع في قتل زميله بالزيتون

تسلمت جهات التحقيق بالزيتون، تحريات المباحث الجنائية في اتهام سائق بالشروع في قتل زميله بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات الكارتة، وتبين أن المتهم تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض وفر هاربًا قبل القبض عليه وتحرير محضر ضده بالواقعة.

بداية الواقعة بتلقى مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من أحد الأهالي، بقيام سائق بتمزيق جسد صديقه بمطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات بأحد المواقف بدائرة القسم، وبالانتقال وإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات حول الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين والتعدى كل منهما على الآخر بسبب خلافات على تولى إدارة الموقف، وخلافات على الكارتة، وقام أحدهما بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وتمزيق جسد الآخر وتركه غارقًا في دمائه ولاذ بالفرار.

وقام أحد الأشخاص بحمل الضحية داخل توك توك وتوجه به إلى المستشفى، وتبين إصابته بإصابة بالغة، وبتكثيف الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى «ال.أ»، 33 سنة، سائق، وبمواجهته أقر بأن الضحية قام بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم خلافات على كارتة الموقف مما أثار حفيظته وقام بإحداث إصابته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.