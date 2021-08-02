الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات غرق طفل في ترعة بأطفيح

غرق
غرق

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على طفل غارقا في إحدى ترع مدينة أطفيح بعد تغيبه عدة ساعات عن المنزل. 

وأجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، بترعة فى أطفيح، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل ومناظرتها، لتحديد أسباب وفاته وعما إذا كان هناك إصابات ظاهرية أو ما يشير إلى وجود عنف جنائي حول الواقعة من عدمه.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من غرفة النجدة بتلقيها بلاغا من أهالي مدينة أطفيح بالعثور على جثة غريق بإحدى الترع، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة. 

وانتقلت قوات الأمن مدعمة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة الغريق من مياه الترعة، وأشارت التحريات إلى أن الطفل يبلغ من العمر قرابة 5 أعوام تغيب عن منزله عدة ساعات قبل العثور على جثته غارقة في المياه.

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه والاستماع لأقوال أسرة الطفل وشهود العيان وما إذا كان سقط في الترعة أثناء لهوه. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة طفل غارقا أطفيح تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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