الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ماذا يعني الحب الأول بالنسبة إلى المراهقين؟

الحب في المراهقة
الحب في المراهقة

في مرحلة المراهقة تنمو مشاعر الحب وتتطور القدرة على الشعور بالرومانسيّة والانجذاب العاطفي بشكل كبير لدى الشباب، وتنمو فكرة الحب الأول لديهم بشكل يسيطر على تفكيرهم وكأن هذا الحب هو الأول والأخيرة بالنسبة لهم.

ويسلط موقع "pairedlife" الضوء على الفكرة التي يعبر بها المراهق عن حبه في هذه الفترة وهل النسيان مصير الحب الأول أم لا.

 - متى يبدأ سن المراهقة

تعتبر مرحلة المراهقة هى مرحلة يتغير فيها الجسم  تغير محلوظ، تشمل هذه العملية نموًّا سريعًا للعظام والعضلات، وتغيرًا بشكل الجسم وحجمه، إضافة إلى اكتساب القدرة على التكاثر، وتحدث فترة المراهقة العادي بعمر 8 - 12 لدى البنات، وبين 9 - 14 لدى الأولاد، ولذلك تُعد فترة المراهقة  المبكرة إذا ظهرت قبل سن الثامنة لدى البنات، أو قبل سن التاسعة لدى الأولاد.

كيف يعبر المراهق عن حبه

يختص بالمراهق تعبيره الخاص في هذا لفترة والتي تتناسب مع سنه ومنها الاحتفاظ بالصور  على جهاز الإلكتروني،  كتابة الرسائل الحب بخط اليد على أدوات مكتبية فاخرة ومزخرفة، النظر إليها ليلمح لها بالحب، الاستماع إلى الأغاني المفضلة لها.

 - نصائح للمراهقين في مرحلة الحب 

 تأكد من أن المشاعر متبادلة قبل الاستثمار بنسبة 100٪. قد تكون جادًا بشأن العلاقة،  ولكن قبل أن تصبح شديد الالتزام، تأكد من أن الشخص الآخر يشعر بنفس الطريقة.

 لا تخلط بين الجنس والحب، فالحب أكثر من مجرد انجذاب جسدي، وممارسة الجنس ليست طريقة للعثور على الحب.

 - لا تضحي بكل صداقاتك من أجل علاقتك فعندما تكون العلاقات جديدة، فإنك تميل إلى قضاء كل وقتك مع الشخص الآخر. تذكر أنه من المهم أيضًا أن يكون لديك أصدقاء خارج علاقتك.

 -  يجب عليك أيضًا الاستمرار في قضاء الوقت مع العائلة والمشاركة في الأنشطة التي تستمتع بها.

ناقشا المستقبل معًا هل كلاكما يشعر بنفس الطريقة؟ ماذا سيحدث بعد التخرج؟

لسن المراهقة.. أفكار لغرف نوم تتناسب مع خصوصية الأبناء (صور)

التعامل الصحيح مع الأبناء خلال فترة المراهقة

رحلة المراهقة تنمو مشاعر الحب مشاعر الحب تتطور القدرة على الشعور بالرومانسي ة والانجذاب الشباب في سن المراهقة ذكريات معنا

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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