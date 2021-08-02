الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيرة الفراش منذ ولادتها.. ضمور المخ يسلب «تقوى» حقوقها

الطفلة تقوي بالمنيا
الطفلة تقوي بالمنيا

مأساة إنسانية تعيشها أسرة الطفلة تقوى أشرف صاحبة العشرة أعوام ففي الوقت الذي يلعب أقرانها ويعشيون حياة طبيعية وجدت أسرة تقوىي ابنتهم طريحة الفراش منذ ولادتها لا تحرك قدميها أو يديها ولا تستطيع الكلام أو التعبير عن آلامها أو احتياجاتها  الضرورية من طعام وشراب أو حتى قضاء حاجتها سوى بالبكاء، وذلك نتيجة إصابتها بضمور في خلايا المخ أصيبت به بعد وقت قليل من ولادتها ولم تفلح محاولات أسرتها رغم قلة إمكانياتهم المادية شبه المنعدمة في علاجها وأصبحت حياة الطفلة منحصرة في السرير الذي ترقد عليه داخل غرفتها بمنزلها المتواضع.  

221149953_242602777511998_3538805471532599765_n
الطفلة تقوي بالمنيا

تقول فاطمة عطا محمد محمد 40 سنه ربة منزل، ومقيمة بقرية منشية المغالقة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والدة الطفلة تقوى أشرف محمد حسين، إن ابنتها أصيبت عقب ولادتها بمرض الصفراء وتم وضعها بالحضانة ثم أكد الأطباء أنها تحتاج إلى عملية تغيير دم وبالفعل تم تغيير دمها بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا وبعد 11 يوما من وضعها بالحضانة أكد الأطباء إصابتها بضمور في المخ وتحتاج إلى طبيب مخ وأعصاب فقمنا بالكشف عليها لدى اثنين من الأطباء بمحافظة أسيوط والذي أكد لنا أن تقوى تحتاج إلي علاج طبيعي وقمنا بعمل جلسات علاج طبيعي لها ولكن لم تكن هناك أي استجابة أو تحسن فلا تتكلم أو تحرك قدمها أو يديها وظلت على هذا الوضع حتي أصيبت بتيبس في الأعصاب، فقمنا بالذهاب إلى مستشفى أبو الريش للأطفال ومستشفى سوزان مبارك للأطفال دون أي فائدة أو تحسن في حالتها.

224325011_542788623533183_8702567091246111144_n
الطفلة تقوي بالمنيا

وتضيف والدة تقوى أن أبنتها لا تستطيع التعبير عن احتياجاتها ولا تعرف حتى المطالبة بالطعام أو الماء ولا نعرف أنها جائعة أو عطشانة سوى بالبكاء ونقوم بإعطائها أطعمة خفيفة لأنها لا تستطيع المضغ أو البلع بسهولة كما أنها ترتدي حفاضات لقضاء حاجتها.

223069864_253034849690889_3468654122505778986_n
الطفلة تقوي بالمنيا

 وناشدت والدة تقوى المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الأب عبد الفتاح السيسي بمساعدتهم في علاج ابنتها أو توفير مساعدات أو كرسي متحرك لها، خاصة وأن والدها الحاصل على ليسانس حقوق لا يعمل حاليا، ويضطر في بعض الأحيان إلي العمل كفرد أمن أو عامل عادي لتوفير الحد الأدني من الاحتياجات من طعام وشراب وحفاضات، مؤكدة أنها على يقين أن الرئيس سيستجيب لمناشدتها لأنه صاحب قلب كبير وإنسان يحب شعبه. 

الطفلة تقوي بالمنيا
الطفلة تقوي بالمنيا
منزل الطفلة تقوي بالمنيا
منزل الطفلة تقوي بالمنيا
منزل الطفلة تقوي بالمنيا
منزل الطفلة تقوي بالمنيا
المنيا مأساة الطفلة تقوي طريحة الفراش منذ ولادتها لا تستطيع الحركة أو الكلام ضمور في خلايا المخ قري مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

قرار من النيابة ضد المتحرش بـ«فتاة المعصرة»

غدًا... وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجموعة الإفريقية

طالبات «الأدبي» يحتفلن مع «العلمي» بانتهاء الامتحانات بالإسكندرية

حادث سير لسيارة تحمل صندوقي امتحانات ثانوية بالمنيا.. والتعليم تحتسب وقت إضافي

انتهاء امتحان «الجيولوجيا» لطلاب «علمى علوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)