الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

35 مركزا ووحدة و9 مستشفيات لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة ببورسعيد

التدريب العملي المشترك
التدريب العملي المشترك للأزمات والكوارث

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد تبلغ؛ 271 سريرا داخليا، و24 غرفة عمليات، 130 رعاية مركزة وأطفال، و6 بنوك دم، والعديد من أجهزة التنفس الصناعي، إلى جانب ضمها أمهر الكوادر الطبية والإدارية في مختلف التخصصات بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

ولفتت إلى أنه في حالة الأزمات والكوارث يتم التنسيق بين غرفة الطوارئ المركزية في فرع الهيئة ببورسعيد مع المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع أيضًا لهيئة الرعاية الصحية باستخدام 30% من الأسرة، والذي يتضمن طاقته الاستيعابية 423 سريرا داخليا، 63 رعاية مركزة، و 14 غرفة عمليات. 

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات التدريب العملي المشترك للأزمات والكوارث (صقر 80)، والذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام في الفترة من (1-3) أغسطس الجاري، بديوان عام محافظة بورسعيد، بهدف التدريب على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وكذلك الوقوف على مدى استعدادات وإمكانات الأجهزة التنفيذية المختلفة بها في التعامل مع الأزمات منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة والمحافظات المجاورة، ومنها فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وقالت الهيئة إن ذلك علاوة على غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة للهيئة ببورسعيد والتي تعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والمزودة بتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ. 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية التدريب العملي في مجال إدارة الأزمات، والاستعداد المسبق لكيفية التعامل معها، وكذلك التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها بما يسمح بإعداد الخطط والسيناريوهات للمواجهة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الأزمة أو سرعة التعامل معها وحلها قبل تفاقمها، كما أشار السبكي إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات في الدولة لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث والسيطرة الكاملة عليها في أسرع وقت ممكن، والذي يُحدِّث نقلة نوعية لمصر في مجال التعامل مع الأزمات، وبما يتماشى مع ما تشهده الدولة من تنمية وإنجازات في شتى القطاعات. 

جدير بالذكر، أن التدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث (صقر 80)، يضم الأجهزة المعنية والجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظة، منها "هيئة الرعاية الصحية، التموين، التضامن الإجتماعي، الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية، البترول، السكة الحديد، إدارة الأزمات والشبكة الوطنية الموحدة"، ويقوم التدريب على مواقف افتراضية لحوادث ببعض المواقع الحيوية داخل المحافظة، وبيان مدى استجابة تلك الجهات التنفيذية في التعامل مع الأزمات، والوقوف على مدى استعدادها بعناصرها البشرية والمادية، وكذلك رفع مستوى العاملين في مختلف الأجهزة المختصة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وتعاون جميع العناصر المشتركة في التدريب العملي المشترك بالتعاون مع القوات المسلحة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية الطاقة الاستيعابية بورسعيد أجهزة التنفس الصناعي أمهر الكوادر الطبية غرفة الطوارئ المركزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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