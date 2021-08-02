«الرعاية الصحية»: 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك منذ بداية تشغيل المنظومة بالمحافظة في يوليو 2019 وحتى الآن.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات التدريب العملي المشترك للأزمات والكوارث (صقر 80)، والذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام في الفترة من (1-3) أغسطس الجاري، بديوان عام محافظة بورسعيد، بهدف التدريب على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وكذلك الوقوف على مدى استعدادات وإمكانات الأجهزة التنفيذية المختلفة بها في التعامل مع الأزمات منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة والمحافظات المجاورة، ومنها فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

التدريب العملي

وأكدت الهيئة، أنه يتم توفير التأمين الطبي وأفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وبجودة عالمية داخل بورسعيد سواء في الأحوال العادية أو الطوارئ، مشيرة إلى أنه تم تقديم أكثر من 2,1 مليون خدمة رعاية أولية للمنتفعين من خلال المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، فيما تم تقديم أكثر من 1,9 مليون خدمة طبية ثانوية وثالثية من خلال المستشفيات وبأحدث التقنيات وممارسات الصحة العالمية.

وأضافت الهيئة، خلال استعراض قدراتها على المشاركة في مجابهة أي أزمة أو كارثة داخل محافظة بورسعيد، أنه يتم تأمين الخدمات الطبية للمواطنين من خلال 35 مركزا ووحدة صحية بالإضافة إلى 9 مستشفيات يتبعون الهيئة داخل نطاق المحافظة، يتم باستمرار إمدادها بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، وزيادة الخدمات الصحية المقدمة بهم، والتطوير الدائم لهم ورفع كفائتهم، بما يضمن عدم تحمل المريض مشقة السفر لمحافظات أخرى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لعلاجه، وذلك فضلًا عن استراتيجية الهيئة خلال الفترات القادمة في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية وسيرها بخُطى جادة وثابتة نحو إلغاء كل التعاملات الورقية والتحول الرقمي للخدمات والوصول إلى أعلى نسب من رضاء المتعاملين.