إندونيسيا تستقبل 3.5 مليون جرعة لقاح موديرنا من أمريكا

استقبلت إندونيسيا 3.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا الذي تبرعت به الولايات المتحدة من خلال مرفق “كوفاكس” لتوزيع اللقاحات، ووصلت الشحنة الليلة الماضية إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي، بضواحي العاصمة جاكرتا.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، وفقا لوكالة أنباء “أنتارا نيوز”، "إن الولايات المتحدة قدمت دعما إضافيا لمشاركة جرعات اللقاح الأمريكية من خلال مرفق كوفاكس يصل إلى 5ر3 مليون جرعة وصلت إلى إندونيسيا".

وأوضحت الوزيرة أنه بوصول الشحنة الجديدة، يبلغ العدد الإجمالي لجرعات لقاح موديرنا الذي تلقته إندونيسيا 8 ملايين و160 جرعة جاهزة للاستخدام.

وأشارت إلى أن إندونيسيا تلقت لقاح موديرنا الذي تبرعت به الإدارة الأمريكية من خلال مرفق كوفاكس بعد مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، معربة عن امتنانها للولايات المتحدة للمساعدة التي تحتاجها إندونيسيا بشدة للتعامل مع فيروس كورونا .



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.