الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «القوى العاملة» اليوم.. تحويل مستحقات 200 عامل مصري غادروا عمان نهائيًا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة على مدار اليوم الأحد، العديد من الأحداث، حيث أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ44 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  200 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

 

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 228 ألفًا و549 دولارًا، أي ما يعادل 3 ملايين و572 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

 

https://www.dostor.org/3526904

 

كما أعلن الوزير، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بتعيين 481 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

 

وأضاف "سعفان"، أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي، اللغة الإنجليزية، والطاقة الشمسية، وصيانة الحاسب الآلي، وتصميم الجرافيك، استفاد منها 106 متدرباً.

 

وأوضح  الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 441 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 4 ندوات مفاوضة جماعية مجمعة، و5 ندوات زيادة الإنتاج، و ندوة توعية بأضرار السموم البيضاء، فضلاً عن عقد 5 ندوات في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 59 عامل وعاملة.

 

https://www.dostor.org/3526920

 

فيما قال الدكتور هشام أحمد أبوزيد  مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إن المديرية قامت خلال شهر يونيو الماضي، بصرف 213 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ83 عاملًا منهم، 48 منحة مولود بإجمالي 99 ألف جنيه، و18 ألف جنيه لـ6 عمال منحة زواج، و50 ألف جنيه منح وفاة لأسرة 5 عمال متوفين، و23 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 46 ألف جنيه.

 

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 127 ألفًا و578 جنيهًا، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومصاريف علاج، لـ896 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

 

وأضاف، أن المديرية قامت باستخراج 567 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقي 8 شكاوى، تمت تسوية 5 شكاوى منها، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.


https://www.dostor.org/3526953

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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