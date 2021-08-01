الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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مصر

بالأسماء.. تحويل 3.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

محمد سعفان
محمد سعفان

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ44 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  200 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا. 

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 228 ألفًا و549 دولارًا، أي ما يعادل 3 ملايين و572 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ43 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 244 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وبلغت المستحقات 311 ألفًا و231 دولارًا، أي ما يعادل 4 ملايين و870 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

 

 

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مستحقات مصريين
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مستحقات مصريين
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مستحقات مصريين
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مستحقات مصريين
القوى العاملة مستحقات الضمان الاجتماعي سفير مصر بالأردن الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بالأردن

رئيس التحرير

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الثورة الاجتماعية

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