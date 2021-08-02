نصائح وأفكار لوجبات صحية خلال ساعات العمل

يعتبر الحصول على جسم رشيق من الأمور التي تحتاج إلى مشقة، بالإضافة إلى الالتزام بتناول الوجبات الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة والغنية بالدهون.

ويعد الالتزام بالوجبات الصحية بالنسبة للموظفين والعمال، من الأمور الصعبة؛ نظرًا لتواجدهم لأكثر من ثمانية ساعات بالعمل، لذا فدائمًا ما يلجأون إلى الوجبات المحملة بالدهون.

في السطور التالية، أوضح خبراء التغذية بموقع " clevelandclinic" عددًا من النصائح التي تساهم في المساعدة بتناول وجبة صحية خلال وقت العمل.

ينصح الأطباء بضرورة التخطيط للوجبات الخاصة بك خلال وجباتك الخفيفة لأسبوع العمل، فضع وجباتك الخفيفة في أكياس، حيث يجب أن تتضمن الوجبة فاكهة وعصير طبيعي وبروتين، فكل ما عليك هو أخذ الوجبة التي أعدتها في المنزل مسبقًا.

ومن الضروري إقران حفنة من المكسرات الصحية للقلب مع الفاكهة أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني، فلابد أن تتحمل وجبتك البروتين.

كما يمكن أن تساعدك السوائل على الشعور بالشبع فهي مفيدة لك خلال ساعات العمل، حيث تشير الأبحاث إلى أن الترطيب الكافي يزيد من التمثيل الغذائي للخلايا، ويسمح للعضلات بالعمل بجدية أكبر من خلال توفير الأكسجين وتعزيز التخلص من السموم في الجسم.

«أفكار لوجبات صحية مناسبة لساعات العمل»

سلطة الخيار والحمص:

مكونات الوصفة:

-خيار مقطع شرائح.

-نصف كوب من الحمص.

-لفت أحمر مقطع شرائح.

-بقدونس مقطع.

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

- يتم تقطيع الخيار إلى شرائح أو بشرة حسب الرغبة.

- يضاف إليه الحمص وزيت الزيتون والقليل من الملح والفلفل الأسود.

- يمكن الاحتفاظ بهذه الوصفة في البراد لمدة يومين وتناوليها بكميات معتدلة حتى الشبع.

وجبة الصدور بالخضار:

وجبة الصدور بالخضار

المكونات:

-½ كيلو صدور مخليه.

- فلفل ألوان.

-2 حبة من الكوسة.

-2 حبة من الجزر.

-عدد واحد بصلة.

-بهارات "ملح فلفل كمون كاري".

-معلقة مستردة أصفر.

-معلقة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

-يقطع الخضار مكعبات ويتبل مع الصدور بالبهارات.

-في طاسة التحمير يتم دهنها زيت زيتون والتسخن جيدًا.

-نضيف الصدور والخضار ويتم تحميرها جيدًا وتقدم ساخنة.