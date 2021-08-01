أبرزهم من بيل جيتس وجينيفر.. رسائل دعم لـ نائل نصار فارس أولمبياد طوكيو

مع استعداد الفارس المصري نائل نصار، لبطولة الفروسية في الفردي، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، الثلاثاء المقبل، ومنافسات الفرق، الجمعة المقبل، ضمن البعثة المصرية الأولمبية، بدأ الكثير من محبيه تقديم رسائل دعم وتشجيع له، جاء أبرزهم الملياردير الأمريكي بيل جيتس وابنته جينيفر كاثرين.

ففى قصة حب، أذهلت العالم، استحوذ الفارس المصري وائل نصار على قلب جينيفر كاثرين، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، حيث أعلن الثنائي الفارس، خطتهما فى الزواج مستقبلًا، بعد قصة طويلة، حظيت بمتابعة الكثير من رواد السوشيل ميديا.

رسالة بيل جيتس

وحظى نائل نصار، بدعم وتشجيع من الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، فوجه له الملياردير الأمريكي بيل جيتس، رسالة دعم قائلًا: "أشجع العديد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو خلال الوقت الحالي، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج ابنتي المستقبلي نايل نصار"، مضيفًا: "حظ سعيد نائل".

رسالة خطيبته جينيفر كاثرين

لم تفت جينيفر، الفرصة فى الاهتمام بتشجيع ودعم خطيبها الفارس المصرى نايل نصار، قبل السفر لطوكيو فى اليابان، استعدادًا للتقدم إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وكتبت جينيفر جيتس، به عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهى مرفقة صورة لهما سويا وهما يتمشيان سويًا، قائلة: "أفتقدك"، كما شجعته فى أكثر من منشور لها، حيث تحرص على مشاركته مسابقاته فى الفروسية، فسبق وكتبت له: أنها تحب أن "أصنع ذكريات في مثل هذا المكان الجميل وابتهج لرجلي المفضل".

كما يحظى نائل نصار، بدعم الكثير من متابعيه، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، حيث يتابعه حوالي 100 الف متابع.

من هو نائل نصار؟

يشتهر نائل نصار، بعشقه لركوب الخيول، والمشاركة بسباقات الفروسية، وأصبح رياضيا ماهرا في قفز الحواجز وهو لم يكمل العاشرة من عمره.

وينتمى نائل نصار، إلى أسرة مصرية، انتقلت للإقامة فى الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت بمدينة شيكاجو الأمريكية، وحصل على الجنسية هناك.

وانتقل نائل إلى كاليفورنيا، فى عام 2009، ليكمل دراسته فى مجال الاقتصاد والإدارة بجامعة ستانفورد، وهو يتحدث اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

ومن خلال مشاركته فى بطولات الفروسية، استطاع نائل نصار، الفوز ببطولة ويلينجتون بأمريكا، في عام 2013، كما فاز بمليون دولار.

وقدرت الصحف الأمريكية، ثروة بيل جيتس بنحو 75 مليون دولار، من نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، بالإضافة إلى ثروته من أسرته، التى تمتلك شركة معمارية ناجحة في عدد من دول الخليج، كما يمتلك نائل نصار، مجموعة إسطبلات الخيول التى تضم أفضل أنواع الخيول وأعرقها.