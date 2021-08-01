بدء إنشاء منطقة ملاهي للأطفال في نقابة المحامين بالإسماعيلية

أعلنت نقابة محامين الإسماعيلية، عن بدء أعمال إنشاء منطقة ملاهي للأطفال داخل نادي النقابة، و قال نقيب محامي الإسماعيلية إبراهيم عبد الرحيم، في بيان له، أنه تم تطوير نادي المحامين بالإسماعيلية، وشمل ذلك أعمال ترميم وصيانة، ودهانات داخلية وخارجية، وتحديث المسطحات الخضراء، إضافة صيانة بعض ماكينات التصوير وأجهزة التكييف وشراء أجهزة كمبيوتر.

ولفت بيان نقيب محامي الإسماعيلية إلى إلى أنه تم الشهر الماضي أعمال صيانة وإضاءة المسرح الصيفي لإعادة استغلاله في إقامة الحفلات والمؤتمرات.

من جهة أخرى ، نقابة محامي المحلة الكبرى، أمس السبت، الدورة الرابعة لمعهد المحاماة، وذلك بحضور حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد، وماجد عبداللطيف، نقيب المحامين بالمحلة الكبرى، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الفرعي، ونقل حسين الجمال تحيات النقيب العام رجائي عطية، مقدمًا اعتذاره عن عدم الحضور لانشغاله ببعض الأمور النقابية.

وقال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن فترة الجامعة درس الطالب الحاصل على ليسانس الحقوق جميع فروع القانون على مدار دراسة استمرت لأربع سنوات، جعلت المحامي محملًا بكم هائل من المعلومات القانونية، منوهًا أن دور معهد المحاماة هو استرجاع تلك القوانين ولكن بشكل عملي تمكن المحامي من التعامل بشكل يليق به أمام النيابة أو داخل أروقة المحاكم، إلى جانب تعريف الدارس بمعهد المحاماة بطريقة تطبيق المناسبة على الوقائع التي تكون في القضايا، وهذا طبقًا للقانون الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة محل التحقيق.

وأضاف «الجمال» خلال كلمته بافتتاح معهد محاماة المحلة الكبرى، أن معهد المحاماة يمكن المحامي من ممارسة المحاماة بشكل عملي على أرض الواقع، وأن المحامي هو الذي يقوم بالدفاع عن موكله أمام النيابة وأمام المحكمة، مشددًا على أن المحامي هو الذي يبدأ الجلسة وهو الذي ينهيها.