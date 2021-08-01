الأنبا أنجيلوس أسقف شمال شبرا يرأس اجتماع الدائرة الأولى للأحوال الشخصية

اجتمع نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية ورئيس الدائرة الأولى للمجلس الإقليمي للأحوال الشخصية (القاهرة والجيزة وإفريقيا)، بآباء المجالس الفرعية التابعة للمجلس الإقليمي.

بدأ نيافته الاجتماع بكلمة روحية، ثم وضع مع الآباء الحاضرين خطة العمل للسنوات الثلاثة القادمة التي هي فترة المجلس الحالي، كما أجاب الأسئلة المطروحة.

وعلي صعيد اخر صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفين، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية بمنطقة أهالينا في مدينة السلام، وأثناء صلوات القداس رسم نيافته الشماس هاني سلطان في رتبة إبدياكون وسام كلًّا من الشماس فوزي لبيب والشماس عزت رياض بدرجة دياكون (شماس كامل) للخدمة بذات الكنيسة.

دشن نيافته خلال القداس أيضًا، عددًا من أواني خدمة المذبح.

من جهة أخرى أقامت إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميرلاند ووست ڤيرچينيا احتفالا، في كنيسة السيدة العذراء بواشنطن دي سي، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو، حيث استقبل نيافة الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية، السفير معتز زهران سفير مصر بالعاصمة الأمريكية واشنطن واللواء عبد الرؤوف موسى الملحق العسكري والعميد محمد الياور رئيس مكتب المشتريات وقنصل مصر بواشنطن عبد الرحمن رأفت والملحق الثقافي دكتورة شاهندة عزت وعددًا من كبار المسؤولين بالسفارة.

تخلل الحفل عدد من الكلمات، حيث هنأ نيافة الأنبا كاراس الحاضرين بعيد الأضحى المبارك ووجه الشكر لقواتنا المسلحة المصرية ورجال الشرطة كما أثنى على الجهود المبذولة من أطباء مصر في مواجهة جائحة كورونا، فيما تحدث سفيرنا بواشنطن عن النمو الذي تشهده مصر في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي رغم التحديات الحالية بسبب جائحة كورونا.

تم خلال الحفل أيضًا عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مصر تتغير" ألقى الضوء على الثورة الحضارية التي تشهدها مصر في هذه الحقبة من تاريخها، بالإضافة إلى تقديم كورال الكنيسة بعضًا من الترانيم، إلى جانب النشيد الوطني لمصر "بلادي بلادي".