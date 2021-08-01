قائد عمليات بغداد: انطلاق عملية عسكرية في منطقة الطارمية شمال العاصمة

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية مستمرة في حزام بغداد من قبل قيادة العمليات، مشيرًا إلى انطلاق عملية عسكرية من قبل لواء المغاوير والفرقة السادسة وكتيبة الاستطلاع التابعة إلى قيادة عمليات بغداد في منطقة الطارمية شمال بغداد.

وشدد سليم - خلال افتتاح المقر المتقدم لعمليات بغداد / الكرخ - على ضرورة أن تبذل القوات قصارى جهدها لتأمين العاصمة والمواطنين حرصا منها على راحتهم واستقرارهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح في عملهم.

وقال قائد عمليات بغداد - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - "لا ننسى دور الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية العاملة ضمن قاطع المسؤولية في القضاء وإلقاء القبض على العديد من إرهابيي داعش".

ووجه سليم المواطنين - فيما يخص جائحة كورونا - بالالتزام بالتوجيهات الصادرة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والالتزام بتوقيتات حظر التجوال الجزئي من الساعة 12 ليلًا إلى الخامسة صباحًا.

ولفت قائد عمليات بغداد - بشأن تأمين مراكز الانتخابات - إلى أنه "منذ أشهر بدأت القيادة بتأمين مراكز الانتخابات من خلال الممارسات الأمنية، وهناك إجراءات أخرى لمعالجة الأخطاء التي قد تبرز أثناء العمل وهناك جهد كبير تبذله القطاعات من أجل تأمين المراكز".



وفي سياق أخر.. أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، على بذل الجهود للوصول إلى المتورطين بحادثة التفجير الإرهابي في مدينة الصدر.

وشدد سليم على تعزيز الأماكن المزدحمة خلال خطة العيد بتعزيزات إضافية.

وقال سليم في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الاستخبارية تبذل جهودا بتوجيه من القائد العام للوصول إلى المضافة (مكان للاختباء يشبه الكوخ) التي انطلق منها الانتحاري الذي فجر نفسه في أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر، وفقًا لوكالة الانباء العراقية.

ولفت سليم إلى أن عمليات بغداد عززت انتشار القطعات الأمنية بقوات إضافية لحماية ومسك المناطق المكتظة بالمواطنين خلال فترة عيد الأضحى.