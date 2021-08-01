الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل صعقًا بماس كهرباء في أوسيم بالجيزة

مصرع طفل
مصرع طفل

لقى طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر  تعرضه لمس كهرباء من عامود إنارة في أوسيم بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة تعرضه لمس كهربائى فى منطقة الكوم الأحمر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن الضحية طفل ويبلغ من العمر 13 سنة، أصيب بس كهربائي من عامود إنارة مما أسفر عن مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية

عند التعامل مع تيار الكهرباء يجب معرفة مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، وذلك اعتمادًا على القناة الكهربائية التي تقرر لمسها.

تعتمد شدة الإصابة الناتجة عن الصدمة الكهربائية على مقدار التيار الكهربائي وطول الوقت الذي يمر فيه التيار عبر الجسم، على سبيل المثال  1/10 أمبير من الكهرباء يمر عبر الجسم لمدة ثانيتين فقط يكفي لإحداث الموت.

وعن مقدار التيار الداخلي الذي يمكن أن يتحمله الشخص ولا يزال قادرًا على التحكم في عضلات الذراع واليد يمكن أن يكون أقل من 10 مللي أمبير ، التيارات الكهربائية التى تتجاوز 10 مللي أمبير يمكن أن تشل أو "تجمد" العضلات، وعندما يحدث هذا "التجميد" ، لم يعد الشخص قادرًا على تحرير أداة أو سلك أو أي شيء آخر.

 

محافظة الجيزة التيار الكهربائي مديرية أمن الجيزة الكوم الأحمر منطقة الكوم الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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