وزير الهجرة اليونانى يتهم تركيا بالسماح لقارب مهاجرين بالخروج من مياهها

ألقى وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس باللائمة على تركيا وسط عملية بحث عن ثلاثة أشخاص تم فقدانهم إثر غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين على ما يبدو على طول الحدود البحرية بين ليسفوس والساحل التركي.

وقال إن تركيا سمحت لقارب يقل 13 شخصًا بمغادرة مياهه في انتهاك لالتزاماته المنصوص عليها في بيانه المشترك لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة "ايكاتيميرينى" اليونانية.

وتم إنقاذ عشرة أشخاص في العملية، التي شارك فيها خفر السواحل اليوناني وسفن هيئة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقال ميتاراكيس، متحدثًا في البرلمان، إن تركيا لم تنقذ المهاجرين عندما كان الزورق في مياهها الإقليمية وإن خفر السواحل اليوناني اضطر إلى دخول المياه الإقليمية التركية لإنقاذ الركاب العشرة.

وشدد على أن اتفاق 2016 ينص على أن توقف تركيا عمليات المغادرة غير الشرعية من مياهها الإقليمية وتقبل عودة من يعتبرون مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين، ولا يستحقون الحماية الدولية.

وعلى صعيد آخر، اندلع حريق ضخم غرب اليونان مما تسبب في إخلاء 4 قرى، وإجلاء متشمّسي الشواطئ المحاذية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن وزير حماية المواطنين ميخاليس خريسوشويديس، قوله إن "الحريق اندلع في غابة جبلية تبعد 30 كيلومترًا شرقي باتراس، ثالث أكبر مدينة في اليونان"، مشيرًا إلى أن "الرياح القوية أججت النيران على المنحدرات وهددت القرى الساحلية".

وأضاف: "290 من رجال الإطفاء شاركوا في إخماد الحرائق مدعومين بـ8 طائرات إطفاء و7 مروحيات وزوارق تابعة لقوات خدمة الإطفاء وساعدوا في إجلاء رواد الشاطئ وغيرهم ممن حوصروا بالنيران قرب البحر".

وأوضح رجال الإطفاء أن "الحريق كان ضخمًا، وامتد إلى جبهات متعددة على الرغم من تراجع قوة الرياح".

وأدى الحريق إلى إغلاق الطريق السريع بين أثينا وباتراس وجسر ريو أنتيريو البالغ طوله 2.9 كيلومتر غرب منطقة الحريق.

ومن المتوقع أن تصل موجة الحر إلى ذروتها في اليونان الإثنين المقبل، وأن تتراوح درجات الحرارة بين 42 و46 درجة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة ستظل عند 40 درجة مئوية أو أعلى في معظم أنحاء اليونان حتى يوم الجمعة على الأقل".