سيمنس توقع برتوكول تعاون لتدريب المهندسين

وقع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين والشركة في مجال تدريب المهندسين .



وأكد نقيب المهندسين خلال حفل توقيع البرتوكول مساء اليوم السبت 31 يوليو 2021 أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج للتاهيل لسوق العمل وزياده كفاءه المهندسين.

بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين وشركة سيمنز



وقال ضاحى، أن البروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس المصري مهنيا و علميا وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال شركة سيمنز العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا والطاقة ولما لهم من خبرات كبيرة وإسهامات فعالة في ملف الطاقة بمصر، مشيرا إلى أن التدريب سيشمل مجالات التحول الرقمي والتحكم الآلي والتقنيات الحديثة لصناعات الروبوت والصناعات التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وهذه الأنشطة الرئيسية والتي تمثل مستقبل الصناعة المصرية.



وأضاف نقيب المهندسين "البروتوكول يتضمن إنشاء شركة سيمنس 4 معامل تدريب في 4 نقابات فرعية للمهندسين، بالإضافه للنقابة العامة، مضيفا أن النقابة قررت أن تكون البداية بنقابات الصعيد لتتوائم مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع حياة كريمة التي تبنت تنمية وتطوير القرى ومحافظات الصعيد التي ظلت مهمشة و مهملة لسنوات طويلة .

بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين وشركة سيمنز



واوضح نقيب المهندسين أن تدريب سيمنز للمهندسين سيبدأ فورا، وستتولى الشركة توفير أماكن تدريب للمهندسين لحين تشييد معامل التدريب في النقابة، مؤكدا أن الشركة تمتلك من الخبرات ما يمكنها من تدريب المهندسين تدريبا متميزا على أحدث التكنولوجيا.



ووجه ضاحى، الشكر لهيئة مكتب النقابة وشعبة الهندسة الكهربائية والمكتب الفني للنقابة ولجنتا الشباب والتدريب بالنقابة على دورهم في اتمام هذا البروتوكول الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على شباب المهندسين .

بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين وشركة سيمنز



و من جانبه قال المهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر عقب توقيع البروتوكول أن الشركة يسعدها ويشرفها التعاون مع نقابة المهندسين في المجالات المختلفة".



واضاف الباجورى: يسعدنا تدريب المهندسين المصريين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية، وتكنولوجيا المدن الذكية.

وأشار ، إلى أن شركة سيمنز العالمية تعمل في مصر منذ 110 عاما، ولها سجل عمل مشرف ، وحاليا تشييد مركز التحكم الإقليمي للكهرباء في العاصمة الإدارية ، كما شاركت في تطوير نفق أحمد حمدي ، وتدرس مع الحكومة المصرية مشروع القطار السريع لتقتحم العمل في مجال النقل جنبا إلى جنب مع مجال الطاقة.



وأوضج الباجوري، أن 95% من العاملين بشركة سيمنز مصريين مدربين على أعلى مستوي.



ومن جانبه قال المهندس وائل عمر نائب رئيس مجلس أدارة شركة سيمنز أن أفتتاح أول معامل تدريب لسيمنز في نقابة المهندسين سيكون في الخامس من نوفمبر القادم ، لافتا إلى ان نقيب المهندسين أصر على أن يبدأ تدريب المهندسين قبل الانتهاء من تشييد المعمل ولهذا تقرر أن تبدأ شركة سيمنز تدريب المهندسين في معاملها التدريبية من الغد.



وفى ذات السياق، أشاد المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة بالتعاون مع شركة سيمنز في تدريب المهندسين، مشيرا إلى أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين باعتباره أفضل استثمار في العنصر البشري.

وقال عبد العليم، أن النقابة بدأت بانشاء معامل شنايدر والأن ستقيم شركة سيمنز معامل تدريب في النقابة ، وسنتواصل مع كبري الشركات لأنشاء معامل تدريب لها في النقابة خدمة لشباب المهندسين، لأهمية تدريب المهندسين ليحملوا مشاعل التنمية خلال الفترة القادمة .



فيما أكد المهندس أحمد حشيش أمين صندوق النقابة المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة المهندسين، أن النقابة تضع تدريب المهندسين على رأس اولوياتها لرفع مستوى شباب المهندسين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل بشكل مشرف .

واضاف حشيش، مصر تنطلق نحو التقدم بخطي والمهندسون هم قاطرة التنمية ومصر ستعتمد على أبنائها في كافة المشروعات الإستثمارية التي ستشهدها البلاد في الفترة القادمة.



ومن جهته كشف المهندس وليد الخضراوي منسق توقيع البروتوكول من نقابة المهندسين أن هذا البروتوكول سيقدم دورات تدريبية بأسعار مخفضة جدا.



وقال المهندس شريف النجار مسئول التدريب بشركة سيمنز ومنسق البروتكول أن التعاون بين نقابة المهندسين وشركة سيمنز أمر مشرف مشيرا إلى أن الهدف الاساسي للشركة هو تطوير وتنمية الموارد البشرية من خلال تدريبها على أحدث التكنولوجيات ، مشددا على أهمية التدريب في الوقت الراهن الذي تشهد فيه الصناعة تطورات متسارعة مذهلة .

وقال أن انشاء معامل تدريب في محافظات الصعيد سيتيح لمهندسي الصعيد فرص تدريبية غير مسبوقة



حضر حفل توقيع البروتوكول والمهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسين والمهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد نقابة المهندسين والمهندس محمد ناصر آمين صندوق النقابة ود.حماد عبدالله رئيس المكتب الفني وم.هشام أبو سنه رئيس نقابة القاهرة وعدد كبير من اعضاء المجلس الأعلى للنقابة والشعب الهندسية.