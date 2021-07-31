خبراء أمريكيون: معدل الفقر في أمريكا قد ينخفض بشكل قياسي 2021

قال خبراء أمريكيون إن معدل الفقر في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بشكل قياسي خلال العام الجاري.

أوضح الخبراء حسبما ذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، السبت، أن الدافع وراء هذا الانخفاض ستكون الإغاثة الفيدرالية التي قررتها السلطات في الولايات المتحدة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أوائل العام الماضي.

وقال المعهد الحضري الأمريكي، الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقراً له - إن معدل الفقر في الولايات المتحدة هذا العام؛ سينخفض إلى النصف مقارنة بعام 2018 حينما بلغ 13.9%.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.