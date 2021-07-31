السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التخطيط»: 4.4 مليار جنيه لتنفيذ 37 مشروع مياه وصرف صحى ببورسعيد

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 4.4 مليار جنيه لتنفيذ 37 مشروعا بقطاع الإسكان بمحافظة بورسعيد، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد شملت إنشاء محطة معالجة لمياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/ يوم بتكلفة إجمالية قدرها 587.9 مليون جنيه، واستكمال إنشاء محطة معالجة القابوطى ورافع الضواحى والزهور وقريبة الديبة بتكلفة إجمالية 140 مليون جنيه، وإنشاء محطة تحلية غرب بورسعيد بتكلفة 130 مليون جنيه، وإنشاء محطة مياه جنوب بورسعيد بطاقة 26 ألف م3 / يوم.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة بورسعيد، منها 56% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى و74.5% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياه، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحى بالمحافظة 5 محطات بقدرة فعلية 210 ملايين م3/ يوم، و6 محطات مياه نقية تنتج 8.9 مليون متر 3/ يوم.
يشار إلى أن عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 18,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 260% عن خطة عام 2019/2020.
ووفقًا للتوزيع القطاعى تم توجيه استثمارات بقيمة 11,6 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 63.2%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه، ويخص قطاع التنمية المحلية 924,9 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 650 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي، علاوة على توجيه 194 مليون جنيه لقطاع الري، إضافة إلى توجيه 541,3 مليون جنيه للقطاعات الأخرى.
يذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين.

التخطيط مشروعات الخطة الاستثمارية بورسعيد محطة مياه

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