فى عيد رهبنته الـ33.. لمحات من حياة البابا تواضروس الثانى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، بالعيد الـ33 لرهبنة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وهنأ المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي وعدد من الأساقفة البابا تواضروس بمناسبة عيد رهبنته الـ33 على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تزامنًا مع احتفال الكنيسة بعيد الرهبنة للبطريرك رقم 118 على الكرسي المرقسي، تذكر “الدستور” في سطور أبرز المعلومات عن البابا تواضروس.

ولد البابا تواضروس الثاني في المنصورة، يوم 4 نوفمبر عام 1952، باسم وجيه صبحي باقي سليمان.

حصل البابا تواضروس على درجة البكالوريوس من كلية الصيدلة، جامعة الإسكندرية، عام 1975، وتخرج في الكلية الإكليريكية عام 1983، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985.

قصد الصيدلي “وجيه صبحي"، دير الأنبا بيشوي العامر في صحراء وادي النطرون في 20 أغسطس 1986، طالبًا الحياة الرهبانية والتوحد مع الله، ليترهب في 31 يوليو عام 1988 أي قبل مرور عامين من دخوله الدير.

تمت رسامته قسًا عقب رهبنته بثلاث سنوات في 23 ديسمبر عام 1989.

انتقل لإيبارشية البحيرة عام 1990 ليعمل بالحقل الرعوي، ليسيم في عام 1997 أسقفًا عامًا ومساعدًا للأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وأصبح مسئولا عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوي بالإسكندرية.

اختارته العناية الإلهية عن طريق القرعة الهيكلية، ليكون البطريرك رقم 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 4 نوفمبر عام 2012، وبذلك يكون يوم عيد ميلاده هو ذاته يوم تجليسه بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم في 7 أغسطس المقبل على مدار 15 يومًا متتاليًا.

ومن المقرر أن تستقبل الكنائس والأديرة التي تحمل اسم السيدة العذراء أعداد غفيرة من الزائرين مسلمين ومسيحيين للاحتفاء بها.