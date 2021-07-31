6 أهداف تعمل على تحقيقها.. شركات إنتاج الكهرباء في مصر

يضم قطاع الكهرباء في مصر عدد من القطاعات الرئيسية التي تعد أحد ركائز هذا القطاع التي يرتكز علها في تحقيق أهداف والأغراض التي أنشأ من أجل تنفيذها، وتتمثل هذه القطاعات في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وقطاع نقل الطاقة الكهربائية، وقطاع توزيع الكهرباء، لاسيما يشغل قطاعي النقل والتوزيع حيزًا من المعرفة لدي شرائح مختلفة من جمهور المشتركين بقطاع الكهرباء، فيما يبقي في خلف المشهد قطاع الانتاج، رغم أنه يمثل اللبنة الأولي فيما تحقق من إنجاز بقطاع كهرباء مصر.

يهدف قطاع إنتاج الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلي تحقيق عدد من الأغراض تعمل علي تنفيذها شركات إنتاج الكهرباء، وهي شركــة القاهرة لإنتاج الكهربـاء، شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، شركة شـرق الدلتا لإنتـاج الكهرباء، شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، شركة وسط الدلتا لإنتـاج الكــهرباء، شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

أغراض شركات إنتاج الطاقة الكهربائية: