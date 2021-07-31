السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 أهداف تعمل على تحقيقها.. شركات إنتاج الكهرباء في مصر

شركات إنتاج الكهرباء
شركات إنتاج الكهرباء

يضم قطاع الكهرباء في مصر عدد من القطاعات الرئيسية التي تعد أحد ركائز هذا القطاع التي يرتكز علها في تحقيق أهداف والأغراض التي أنشأ من أجل تنفيذها، وتتمثل هذه القطاعات في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وقطاع نقل الطاقة الكهربائية، وقطاع توزيع الكهرباء، لاسيما يشغل قطاعي النقل والتوزيع حيزًا من المعرفة لدي شرائح مختلفة من جمهور المشتركين بقطاع الكهرباء، فيما يبقي في خلف المشهد قطاع الانتاج، رغم أنه يمثل اللبنة الأولي فيما تحقق من إنجاز بقطاع كهرباء مصر.

يهدف قطاع إنتاج الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلي تحقيق عدد من الأغراض تعمل علي تنفيذها شركات إنتاج الكهرباء، وهي شركــة القاهرة لإنتاج الكهربـاء، شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، شركة شـرق الدلتا لإنتـاج الكهرباء، شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، شركة وسط الدلتا لإنتـاج الكــهرباء، شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

أغراض شركات إنتاج الطاقة الكهربائية:

  1. إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات توليد الكهرباء التابعة لها.
  2. إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء التابعة لها، وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لهذه المحطات، مع الالتزام الكامل بتعليمات المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية الموحدة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتحميل وصيانة وحدات التوليد، وبما يتفق مع مقتضيات التشغيل الاقتصادي وذلك لضمان التشغيل الأمثل من النواحي الفنية والاقتصادية.
  3. بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التابعة لها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك إلى شركات توزيع الكهرباء بالنسبة للطاقة المرسلة على الجهود المتوسطة.
  4. تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات التي يوافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وطبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها.
  5. القيام بأعمال الدراسات والبحوث في مجال نشاط الشركة.
  6. القيام بأية أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لغرض الشركة.
الاتحاد أغراض شركات إنتاج الكهرباء مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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