وزير الرياضة: استراتيجية الوزارة ترتكز على تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ترتكز على تمكين الشباب (سياسياً، علمياً وثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً، مهارياً وإبداعياً، صحياً ورياضياً وخلقياً)، وذلك من خلال المشاركة في الحياة العامة من خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشروعات القومية التي تقدم الأنشطة الشبابية والرياضية لجميع فئات الشعب المصري لرفع مكانة مصر على الخريطة العالمية في مجالي الشباب والرياضة، وتتميز دائما بالتنوع والتجديد لمقابلة احتياجات النشء والشباب ومواكبة متغيرات المجتمع.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "جريدة الجمهورية"، الذي يقام تحت شعار "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة "، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والكاتب عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورؤساء التحرير والإعلاميين بمختلف إصدارات دار التحرير.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن الإنجاز المحقق للبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2014-2021 ، حيث بلغت البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية 5376 ، بإجمالي مايقرب من 107 مليون مستفيد من النشء والشباب، ومتوسط فرص مشاركة النشء والشباب سنوياً بلغت 15.000.000 فرصة مشاركة مع مراعاة عامل تكرار المشاركة،كما لفت إلي البطولات التي تم تنفيذها في مصر والتي بلغت 261 بطولة حتي نهاية يونيو الماضي، مشيراً إلى أن إنجازات وزارة الشباب والرياضة على مستوى البطولات الرياضية والميداليات خلال هذه الفترة بلغت 2329 ميدالية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي في كلمته بالمؤتمر، أن إستراتيجية الوزارة عملت بشكل تكاملي مع الوزارات علي بناء الإنسان المصري والنهوض بمستويات التشغيل والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية أمن مصر القومي وسياستها الخارجية، وذلك من خلال تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية والتوسع في الأنشطة الترويحية، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية، مع تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر ، وتطوير وتوفير الخدمات الشبابية والرياضية ، وبث روح الولاء والانتماء، وتعميق المشاركة السياسية.

وعلى صعيد إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2014-2021، بلغت تكلفتها الاستثمارية 9 مليار و412 مليون جنيه، والتي شملت تطوير الملاعب الخماسية والقانونية بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتطوير وإنشاء المدن الشبابية، وتطوير وإنشاء مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وإنشاء مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجا، تطوير وإنشاء حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، تطوير وإنشاء الصالات المغطاة والاستادات والأندية.

واستكمل الوزير حديثه حول المشروعات القومية في مجال الشباب والرياضة ومنها: إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات ، الصالة المغطاة بالمجمع الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة 4 صالات مغطاة بالأندية الرياضية كصالات تدريبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، إنشاء الصالة المغطاة ومقر الإتحاد المصري لكرة اليد والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد بالسادس من أكتوبر، وحمام السباحة الأوليمبي بمركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة فرع شيراتون، (the club) مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالسادس من أكتوبر ، إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية إحدى صالات بطولة العالم لليد، والمدينة الرياضية ببورسعيد، مؤكداً أن تكلفتها الإجمالية 7 مليار و327 مليون جنيه.

واختتم الدكتور أشرف صبحي حديثه عن الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتي بلغت في قطاع الرياضة إجمالي العائد الإستثماري 3 مليار و544 مليون جنيه بإجمالي 102 مشروعات في 71 منشأة ونادي، فيما بلغ العائد الاستثماري بمراكز الشباب مليار و558 مليون جنيه ، بإجمالي 377 مشروع في عدد 239 مركز شباب .

يذكر أن المؤتمر ناقش عدة محاور أخري من بينها؛ الطاقة والبترول ،تجديد الخطاب الديني، الإصلاح الاقتصادي والمالي، تطوير الريف المصري، التحول الرقمي، التعليم، قطاع الأعمال العام، مشروعات البنية الأساسية العملاقة، الإنسان المصري، البريد المصري، بالإضافة إلي تجربة القطاع الخاص في دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الاقتصاد القومي، وندوة عن تنمية شبه جزيرة سيناء.