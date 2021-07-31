السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الداخلية العراقية» تعتقل 7 من عناصر داعش في كركوك

داعش العراق
داعش العراق

أعلن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمالي بغداد. 

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم أن جهاز الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية تمكن من اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة في تنظيم داعش في عملية استباقية، وفق قانون الإرهاب بمحافظة كركوك. 

وأوضح البيان: أن المعتقلين اعترفوا خلال سير التحقيق بأنهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجيستي لعناصر داعش الإرهابية.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أعلنت في وقت سابق، "الإطاحة" بوالي بغداد في تنظيم "داعش" بعد ملاحقة في ثلاث محافظات.

وذكرت في بيان صحفي: "بهمة رجال جهاز الأمن الوطني، واستكمالا لعهدنا في القضاء على بقايا عصابات داعش وبعملية نوعية استندت على معلومات استباقية تمكن جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بما يعرف (والي بغـداد) بعد مراقبة وملاحقة شملت ثلاث محافظات عراقية".

وأضافت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق: "يعد الإرهابي الملقى القبض عليه أحد أبرز قادة داعش وشغل مناصب عدة، أهمها مايسمى أميرا عاما لولايات (الشامية - الرقة - البادية - صلاح الدين - بغداد) حيث اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

وأشارت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق إلى أن "الإرهابي كان يخطط لشن هجمات في العاصمة بغداد، لكن يقظة وعزيمة رجالكم في جهاز الأمن الوطني أفشلت تلك المخططات قبل وقوعها". 

وتابعت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق "يجدد جهاز الأمن الوطني عهده إلى الشعب العراقي بالاستمرار في ملاحقة وتعقب جرذان داعش وخلاياه النائمة بكل عزيمة وإصرار حتى الوصول الى عراق آمن ومستقر".  

الداخلية العراقية محافظة كركوك بغداد المعتقلين خلية الاعلام الأمني

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