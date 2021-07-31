بعد أول ظهور منذ 10 سنوات.. 15 معلومة عن سيف الإسلام القذافي

أثار ظهور سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مجددا بعد اختفاء دام ما يقرب من 10 سنوات مع مراسل "نيويورك تايمز"، ردود أفعال متباينة بين النشطاء الليبيين.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سيف الإسلام القذافى الذي تصدر تريند "جوجل".

- سيف الإسلام معمر القذافي مواليد 5 يونيو 1972.

- نجل الزعيم الليبي معمر القذافي رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية.

- ولد في باب العزيزية بطرابلس حيث تقيم أسرة العقيد معمر القذافي.

- هو الابن الأول للعقيد القذافي من زوجته الثانية السيدة صفية فركاش، ولسيف الإسلام القذافي ستة أشقاء من بينهم أخت واحدة.

- أصبح مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2011، وأعلن المجلس الوطني الانتقالي اعتقاله خلال معركة طرابلس في أغسطس 2011، لكنه ظهر بعد ساعات قليلة على قنوات فضائية نافيا خبر اعتقاله.

- اعتقل مع مرافقيه في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري (200 كم غربي سبها) يوم 19 نوفمبر 2011.

- في يونيو 2017 أعلنت "كتيبة أبوبكر الصديق" الليبية إطلاق سراحه ومغادرته مدينة الزنتان.

- درس سيف الإسلام المرحلة الابتدائية في مدرسة عمر ابن الخطاب بمنطقة باب عكارة والإعدادية بمدرسة الشهيد امحمد المقريف القريبة وهما من مدارس طرابلس الحكومية.

- درس المرحلة الثانوية بمدرسة علي وريث الحكومية.

- تخصص في الهندسة المعمارية حيث تخرج سنة 1994 من كلية الهندسة -جامعة الفاتح بطرابلس مهندسا.

- التحق بكلية الاقتصاد بجامعة 'إمادك' بالنمسا سنة 1998 حيث تحصل على درجة الماجستير منها سنة 2000.

- التحق بـ(كلية لندن للاقتصاد) التي نال منها شهادة الدكتوراه، ولسيف الإسلام اهتمامات فنية حيث يعنى بالرسم، وأقام العديد من المعارض الفنية في مختلف دول العالم.

-عمل بعد تخرجه لمركز البحوث الصناعية في طرابلس، كما عمل في سنة 1996 في المكتب الاستشاري الوطني.

- أنشأ مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية التي أنشئت سنة 1998.

- ساهم في حل الكثير من المشاكل الدولية مثل قضية الرهائن الأوروبيين بالفلبين.