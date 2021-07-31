استشاري سمنة: مسار المعدة هو المعيار الذهبى لجراحات السمنة

تعد عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي بالمنظار، من أكثر جراحات السمنة المفرطة شهرة وأهمية وخاصة لعشاق الحلويات ومرضى السكر، لما تقدمه من مميزات لديهم وتساعدهم في تناول الحلويات دون ترك آثار ضارة عليهم وهذا بسبب إجراءاتها التي تتم حيث يتم تحويل مسار المعدة إلى الأمعاء الدقيقة مما يقلل من امتصاص الغذاء والسكريات ويسيطر على انتشار الجلوكوز في الدم.

ما هي عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي

و صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، أن عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي بالمنظار يطلق عليها عملية تحوير المعدة أو عملية تحويل المسار التقليدي أو الكلاسيكي أو عملية تجاوز المعدة، حيث انها الجراحة الأولى فى العالم لعلاج السمنة المفرطة ولقد اجرى منها أكثر من 600 ألف عملية بنجاح.

مدى فعالية عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي في نزول الوزن

وقال الدكتور محمد الفولى، إن عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي بالمنظار تلقب بالمعيار الذهبي لجراحات السمنة حيث أنها فعالة جدًا فى النزول بالوزن مع طريقة مريحة لتناول الطعام بدون معاناه من الترجيع مع إحساس دائم بالشبع، لها فاعلية عالية جدًا فى مرضى السمنة المحبين للحلويات.

وأوضح الدكتور محمد الفولي، أن خطوات عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي لها ضوابط ومعايير، ويتم فى هذه العملية تصغير المعدة عن طريق عمل جيب علوي في أعلى المعدة في حجم أصبع الإبهام حيث يقوم بعمل المعدة و فصله عن بقية المعدة باستخدام دباسات حديثة جدًا، وهى نفس الدباسات المستخدمة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأضاف الدكتور محمد الفولي، أنه مع توصيل الأمعاء الدقيقة بالجيب وتوصيل الأمعاء مع الأمعاء فتشعر بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام، بالإضافة لذلك فإن سرعة وصول الطعام الى الأمعاء يؤدي إلى قلة امتصاص بعض السعرات الحرارية مع زيادة إفراز بعض الهرمونات التي تساعد على فقدان الوزن.

كيف تتم عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي

وأكد الدكتور محمد الفولي أن عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي يتم من خلالها تقليل كمية الطعام بعد العملية بشكل ملحوظ بدون معاناه من الجوع تماماً كما يؤدى تجاوز جزء من الأمعاء فى عملية تحويل المسار إلى امتصاص الجسم لعدد أقل من السعرات الحرارية مما يضاعف من فاعلية العملية فى تخفيض الوزن.

مميزات عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي

وأشار الدكتور محمد الفولي، أنه من مميزات عملية تحويل مسار المعدة الكلاسيكي تقليل الألم بعد العملية وتقليل مدة الاقامة بالمستشفى ولا يوجد جروح ظاهرة كما أنها أسرع فى الشفاء والعودة الى الحياة الطبيعية والعمل من الجراحة التقليدية بالإضافة إلى أنه يتم إجراؤها تحت بنج كلى .