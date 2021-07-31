«مصايف الإسكندرية» تواجه الإكراميات على الشواطئ

أجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جولة تفقدية بالعديد من شواطئ القطاع الشرقى، للتواصل المباشر مع رواد الشواطئ وسؤالهم عن مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، ضمن فعاليات مبادرة« اعرف حقك».

شاطئ الإسكندرية

تم توزيع خلال المرور «فلايرز» الحملة الموضح به تقسيمات الشواطئ لصيف 2021 وأسعار كل فئة وقيمة تذكرة الدخول وأرقام الشكاوى، كما تم التأكيد والتنبيه على مجانية استخدام دورة المياه وكذلك غرف تغيير الملابس.

وحث« رشاد» المواطنين على ضرورة عدم الاستجابة لمحاولات فرض الإكراميات على الشواطئ، وتم التنويه عن وجود أرقام تليفونات الشكاوى الخاصة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف على بوابات الشواطئ لسهولة الإبلاغ عن أية تجاوزات من مستأجري الشواطئ وعمالهم.

تضمنت الجولة المرور بشاطئ "جليم العام" وقد تلاحظ انتشار المخلفات داخل مياه البحر نتيجة إلقاء بعض المنشآت السياحية المجاورة للشاطئ مخلفاتها فى مياة البحر، وعلى الفور تم التواصل مع الشركة القائمة على إدارة المنشاة وإبلاغها بالمخالفة وجاري اتخاذ اللازم قانونًا ونظافة المياه، وتم المرور على رواد الشاطئ وسؤالهم عما إذا كانوا تعرضوا لفرض إكراميات وتم التأكد من عدم تحقيق أى مخالفات علي الشاطئ.

شاطئ الإسكندرية

كما تم المرور على شاطئ البوريفاج «محمود سعيد» ولم يحقق الشاطئ أى مخالفة، فضلا عن المرور شاطئ السلسلة المميز، وشاطئ المندرة المجانى، وقامت الفرق المعاونة للحملة بتوزيع فلاير «أعرف حقك» لتوعية الرواد بحقوقهم كما تم سؤال الرواد بالشواطئ عما إذا كانوا تعرضوا لأى ابتزاز أو فرض إكراميات وكانت الإجابة بالنفي، واثناء المرور تم تحريز عدد من الشيشة و الممنوعات بشاطئ المندرة المجانى وتم اتخاذ اللازم.

وتم المرور على شاطى بحري المميز وحقق الشاطئ مخالفة فرض إكراميات علي الرواد وتم رد المبالغ المحصلة دون وجه حق للرواد وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجر الشاطئ.

شاطئ الإسكندرية

وخلال المرور شاطئ المندرة السياحى «طاحونة المندرة» تلاحظ عدم تناسب عدد دورات المياة مع عدد رواد الشاطئ لذلك تم توجيه مستأجر الشاطئ بتقديم طلب لزيادة عدد دورات المياة لتتناسب مع عدد الرواد ويقل الضغط علي دورات المياه الحالية.

كما تلاحظ أثناء المرور علي شاطئ ميامي العام وجود تزاحم كبير أمام البوابات فى انتظار خدمة التشغيل الليلي وتم استيعاب الأعداد وادخالها للشاطئ وذلك للحد من التزاحم أمام البوابات، كما المرور على شاطئ إيناس حقي، وأبوهيف المميز وشاطئ الفنار، ولم تحقق تلك الشواطئ أي مخالفات.

شاطئ الإسكندرية

فيما حقق شاطئ “إدورد الخراط” مخالفة جسيمة، حيث أن الشاطئ من شواطئ الخدمة لمن يطلبها سعر تذكرته 10 جنيهات، وتم بيع تذاكر بدون قيمة مدونة عليها بمبلغ 20 جنيها، وتم استغلال عدم معرفة بعض الرواد بالأسعار وتحصيل مبالغ بغير وجه حق وعلى الفور تم رد المبالغ المحصلة بدون وجه حق للرواد، كما حقق مخالفة أخرى وهى فرض إكراميات على الرواد وتم رد المبالغ الغير مستحقة للرواد وسيتم تحرير مذكرة للعرض على محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

واختتمت الجولة بالمرور علي شاطئ إسحاق حلمي والمقام به ملعب الطاحونة لرياضة الراكيت، وتم متابعة تجهيز ملعب كرة الطائرة الشاطئية تمهيدا لإطلاق أول بطولة لتلك اللعبة قريبا على شواطئ الإسكندرية.

شاطئ الإسكندرية

كما أجرى إسامة علي، مدير عام إدارة المصايف، والعميد محمد علاء، مساعد المراقب العام لشواطئ غرب، جولة بشواطئ العجمي وكانت نتائج المرور ظهور مخالفات لبعض الشواطئ تجاوز الأسعار وفرض الاكراميات وهي:

( بليس١ المميز- تقسيم الملاح خدمة- السلام ١ خدمة- الزهور خدمة- فاملى بيتش ١- شط اسكندرية الخدمة- ابوتلات ١المميز)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.