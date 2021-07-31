المبعوث الأمريكي لليمن يعود لبلاده بعد رحلة للسعودية

عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، بعد رحلة إلى المملكة العربية السعودية.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ليندركينج التقى خلال تلك الرحلة مع كبار المسئولين من الجمهورية اليمنية وحكومات السعودية وعدد من الدول الأخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة.



وأضاف المتحدث أن ليندركينج دعا إلى إنهاء القتال في جميع أنحاء اليمن، والذي تسبب في زيادة معاناة الشعب اليمني ، معربا عن قلقه من استمرار رفض الحوثيين المشاركة بصورة إيجابية في وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية.



وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي شدد كذلك على أنه لا يمكن إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن إلا من خلال اتفاق دائم بين الأطراف اليمنية.

و علي صعيد آخر استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والمبعوث الأمريكي الخاص باليمن السفير تيموثي ليندركنج، بأشد العبارات، استمرار الميليشيا الحوثية باستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.



وأكد الجانبان - خلال لقائهما بمقر الأمانة العامة بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قبل الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين.



ودعا الجانبان، جماعة الحوثي للتجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السلمية وتغليب مصلحة اليمن واليمنيين.



واستعرض الأمين العام، جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في مختلف المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني و قرار مجلس الأمن 2216.