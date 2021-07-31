السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكي لليمن يعود لبلاده بعد رحلة للسعودية

تيم ليندركينج
تيم ليندركينج

عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، بعد رحلة إلى المملكة العربية السعودية.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ليندركينج التقى خلال تلك الرحلة مع كبار المسئولين من الجمهورية اليمنية وحكومات السعودية وعدد من الدول الأخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة.


وأضاف المتحدث أن ليندركينج دعا إلى إنهاء القتال في جميع أنحاء اليمن، والذي تسبب في زيادة معاناة الشعب اليمني ، معربا عن قلقه من استمرار رفض الحوثيين المشاركة بصورة إيجابية في وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية.


وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي شدد كذلك على أنه لا يمكن إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن إلا من خلال اتفاق دائم بين الأطراف اليمنية.

 

 و علي صعيد آخر استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والمبعوث الأمريكي الخاص باليمن السفير تيموثي ليندركنج، بأشد العبارات، استمرار الميليشيا الحوثية باستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.


وأكد الجانبان - خلال لقائهما  بمقر الأمانة العامة بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قبل الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين.


ودعا الجانبان، جماعة الحوثي للتجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السلمية وتغليب مصلحة اليمن واليمنيين.


واستعرض الأمين العام، جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في مختلف المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني و قرار مجلس الأمن 2216.

 

تعاون مفاوضات الولايات المتحدة قلق سعودي مجلس التعاون الخليجي الخارجية امريكية الولايات المتحدة الامريكية الخليج التعاون الخليجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 31 يوليو 2021

الصحة العالمية تتوقع تجاوز إصابات كورونا الـ200 مليون خلال الأسبوعين المقبلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عمان

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات