الصين: إعطاء 1.61 مليار جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 1.61 مليار جرعة من لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" تم إعطاؤها في أنحاء الصين حتى، أمس الخميس، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وكانت اللجنة قد سجلت، في وقت سابق من اليوم، 64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، من بينهم 21 حالة إصابة محلية العدوى و43 حالة وافدة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 92 ألفًا و875 حالة حتى، أمس الخميس، فيما توفي 4636 شخصًا بسبب المرض.

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و839 ألفًا و369 مصابًا.

كما أشارت إلى أن حالات التعافي من فيروس "كورونا" تبلغ حاليًا 18 مليونًا و569 ألفًا و991 حالة على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.