افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 9 ملايين جنيه في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال عامين فقط بناء وافتتاح أكثر من 240 مسجدًا فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز " أبو حمص - المحمودية - كفر الدوار" بتكلفه إجمالية بلغت 9 مليون جنيه وهى : مسجد قطب عوض بقرية قطب عوض بأبو حمص والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 280 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و 200 ألف جنيه، ومسجد الرياح الكبير بقرية سنباده بالمحمودية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 400 م بتكلفة إجمالية 4 مليون و 500 ألف جنيه،و مسجد عزبة النصر بقرية طلمبات برسيق بأبو حمص والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 225 م بتكلفة إجمالية مليون و 800 ألف جنيه، ومسجد حجازي بقرية الهلباوي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 172 م بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان " مخاطر استباحة المال العام والحق العام " أن الاسلام جعل حفظ المال أحد المقاصد الكلية السامية التي احاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة، كما أمر الإسلام بالحفاظ على الحق العام وحذر أشد التحذير من استباحته بأي صورة من الصور.

هذا وقد أكد محافظ البحيرة على انه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الإجتماعي بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.