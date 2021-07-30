بعد خروجها من طوكيو.. ملك حمزة: حاربت من أجل حلمي رغم كل التحديات (صور)

ودعت ملك حمزة، البطلة في لعبة جمباز الترامبولين، أولمبياد طوكيو 2021، بعد حصولها على المركز التاسع بفارق نقاط قليلة عن منافستها التي تسبقها، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى النهائي للمنافسة على الميداليات.

وتميزت ملك حمزة في أدائها حيث تتنافس 16 بطلة حصدت على المركز التاسع برصيد 94.720 نقطة، مبتعدة بفارق 5.13 نقطة عن المكسيكية لوزا دافني نافارو صاحبة المركز الثامن.

تحديات متتالية

بطلة لعبة جمباز الترامبولين تبلغ من العمر 20 عامًا، وبدأت اللعبة في عمر كبير نسبيًا بالمقارنة بغيرها فبدأت في سن 14 عامًا، وتحدت كافة الأمور أمامها لكي تثبت نفسها في هذا العمر وفي اللعبة التى تعتبر صعبة نسبيًا ولكنها تحدت من قالوا لا تصلح وأثبتت نفسها من أول تمرين، إلى أن اقتنصت لقب أول مصرية تتأهل لأولمبياد طوكيو بجمباز ترمبولين.

ملك حمزة

وقالت ملك حمزة لـ"الدستور": لم يكن سهل الالتحاق بهذه اللعبة في العمر الكبير ولكن إصراري وشغفي على المواصلة هم السبب في وصولي لمرحلة الأولمبياد طوكيو 2021، وبالفعل بذلت مجهود كبير في التمرينات فبالنسبة لي مجرد الاشتراك كان حلم.

ملك حمزة

وأضافت: بالفعل الأمر ليس سهلا ولكن المدربين حولي يشجعوني لحظة بلحظة، ولم يحالفنا الحظ ولكن بالتأكيد الأداء كان مشرف ولازال الحلم للوصول مرة أخرى في ذهني ولن يتغير.

وعن ما تعلمته من اللعبة قالت: تعلمت من الجمباز الالتزام، والحفاظ على رشاقتي طوال الوقت، والقدرة على العمل تحت ضغط، والقدرة على حل المشكلات والتعامل معها بشكل صحيح، وكذلك التعامل بشكل سلس، كما تعلمت من ممارسة الجمباز أهمية إدارة الوقت بصورة فعالة، وكيفية تحقيق ذلك بشكل يؤثر بالإيجاب على المهام الخاصة بي خلال يومي وجعلني أركز لتحقيق أهدافي بصورة أساسية وهي التفوق في اللعبة.