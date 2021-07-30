شديد الحرارة وشبورة صباحية.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس االسبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، السبت، شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس تتضمن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية- جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 38 24

شبين الكوم 39 25

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 32 24

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 39 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 26

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 25

نخل 38 21

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 33 17

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 39 26

بنى سويف 39 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 38 26

ابو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 30

المدينة 41 31

الرياض 46 31

المنامة 42 35

أبوظبى 42 32

الدوحة 43 35

الكويت 46 32

دمشق 38 20

بيروت 32 29

عمان 34 23

القدس 30 23

غزة 33 24

بغداد 46 32

مسقط 39 34

صنعاء 24 15

الخرطوم 34 25

طرابلس 36 28

تونس 40 26

الجزائر 29 25

الرباط 25 16