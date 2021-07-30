الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شديد الحرارة وشبورة صباحية.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس االسبت

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، السبت، شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس تتضمن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية- جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 39 26
الإسكندرية 33 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 38 24
شبين الكوم 39 25
دمنهور 35 25
بلطيم 33 24
مطروح 32 24
السلوم 34 22
سيوة 39 23
بورسعيد 33 25
دمياط 33 25
الزقازيق 39 25
المنصورة 38 25
الإسماعيلية 39 24
السويس 38 26
العريش 35 25
رفح 34 24
رأس سدر 39 25
نخل 38 21
نويبع 40 29
طابا 38 24
كاترين 33 17
الطور 36 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 37 27
الفيوم 39 26
بنى سويف 39 26
المنيا 40 26
أسيوط 41 26
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 42 28
أسوان 42 28
إدفو 42 27
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 38 26
ابو رماد 37 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 39 30
المدينة 41 31
الرياض 46 31
المنامة 42 35
أبوظبى 42 32
الدوحة 43 35
الكويت 46 32
دمشق 38 20
بيروت 32 29
عمان 34 23
القدس 30 23
غزة 33 24
بغداد 46 32
مسقط 39 34
صنعاء 24 15
الخرطوم 34 25
طرابلس 36 28
تونس 40 26
الجزائر 29 25
الرباط 25 16

ارصاد الوادي الجديد مصر الإسكندرية العريش الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

تتخطى الأربعين.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«شقى العمر راح».. سكان «عقار بحري» المائل: «إحنا في كابوس»

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تؤكد: لقاح فيروس كورونا يقلل فرص الإصابة بالعدوى (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

إسرائيل توسّع منطقة الصيد قبالة قطاع غزة

تحقيقات حول استهداف برنامج التجسس «بيجاسوس» هاتف وزير المالية الفرنسى