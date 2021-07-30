البريد تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابعًا تذكاريًا بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر” والذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام وذلك بهدف المشاركة في نشر أهمية التصدي لجريمة الاتجار في البشر.

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءً في بلدانهم أو خارجها، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بهدف المشاركة في نشر الوعي، ولفت الانتباه إلى الأضرار التي تقع جراء الاتجار في الأشخاص.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.