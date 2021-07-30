فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر 55 رحلة طيران

يستعد مطار مرسى علم الدولى، بداية من غداً السبت، وخلال الأسبوع المقبل، لاستقبال 55 رحلة طيران دولية وداخلية من عدة مطارات مختلفة تقل على متنها المئات من السياح الأجانب من دول مختلفة.

وكشفت جداول الرحلات الأسبوعية الخاصة بمطار مرسى علم الدولى أن رحلات الطيران التى تصل المطار خلال الأسبوع المقبل من المقرر أن يستقبل المطار 43 رحلة طيران دولية و 12 رحلة داخلية، وذلك خلال الأسبوع المقبل بداية من 31 يوليو حتى 6 أغسطس.



وأكدت جداول الرحلات، أنه من المقرر أن تصل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة تشيكى 17 رحلة بولندى و8 رحلات أوكرانية وأخرى سويسرا ورحلة من المجر، بجانب 12 رحلة طيران داخلية تابعة لشركة مصر للطيران

وفد الصحية الروسية ينهي جولته بالغردقة وشرم الشيخ.. وقنصل روسيا: اللجنة أبدت إعجابها بالإجراءات المتبعة هنا

أنهى الوفد الصحي الروسي جولته بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بعد عدد من المنشآت الصحية والسياحية لمدة يومين متتاليين، وذلك لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا قبل عودة السياحة الروسية، والمقرر لها وصول اولي رحلاتها 9 أغسطس المقبل.



وقال القنصل الروسي فيكتور بوليتايف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جولة الوفد الصحي الروسي شملت بعض القري والفنادق السياحية، من تصنيفات مختلفة ثلاث نجوم و حتى سبع نجوم، ومنشآت صحية ومعامل تحاليل سواء بالغردقة او شرم الشيخ، مشيرًا إلي أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير مفصّل عن الزيارة والإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية، والذي بناءًا عليه سيتم النظر في زيادة عدد رحلات الطيران.

وأضاف قنصل روسيا بالغردقة، أن الوفد الصحي الروسي أبدى ارتياحه للإجراءات المتبعة داخل المنتجعات والمنشآت الصحية بالغردقة وشرم الشيخ، وفي المطارات، جانب توافر الإمكانات الصحية للحصول على العينات والتحاليل والتطعيمات، مؤكدًا على أن الوفد ابدى إعجابه بما قامت به الحكومة المصرية من تطعيم جميع العاملين بالمنشآت السياحية ضد فيروس كورونا.

كانت وافقت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى، ومقر العمليات لمكافحة كورونا فى روسيا، على الطلب المقدم من شركة «فلاى إيجيبت»، على تنظيم رحلات من الغردقة وشرم الشيخ إلى موسكو، وسانت بطرسبرج، وسمارا، اعتبارًا من 9 أغسطس المقبل.

فيما تقدمت 9 شركات طيران روسية بطلب للوكالة الفيدرالية للنقل الجوى بتنظيم رحلات طيران منتظمة إلى منتجعات مصر السياحية، إذطلبت شركات «إيروفلوت- بوبيدا- روسيا S7- Ural Airlines - Smartavia - Nordwind -AZUR air -Yakutia»، الدخول إلى الغردقة وشرم الشيخ، كما طالبت شركة «إيروفلوت» بالسماح للرحلات الجوية «موسكو- مرسى علم».