«قوى عاملة الغربية» تفتش على 585 منشأة يونيو الماضي

قال فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية قامت خلال شهر يونيو الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 585 منشآت ( دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 152 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 64 محضراً، وتلقى 3 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 34 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأضاف دسوقي، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود بـ6000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ10 آلاف عامل، ومنحتي لإجراء عمليات جراحية بمبلغ 40 ألف جنيه، ورعاية صحية لـ15 عاملا بمبلغ 2950 جنيهاً.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 533 منشأة وإعادة التفتيش على 571 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 151 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ454 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 59 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 533 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وقامت المديرية خلال شهر مايو الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 314 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 120 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 14 محضراً، وتلقى 10 شكاوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 5 شكاوي منها، وتبقى 5 شكاوي ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 55 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بـ8000 جنيه، و4 منحة لإجراء عمليات جراحية بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ15 عاملا بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن صرف 20 ألف جنيه منحتي وفاة لورثة عاملين متوفيين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 466 منشأة وإعادة التفتيش على 644 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 133 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 237 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 52 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 566 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .