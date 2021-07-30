«مصر للطيران» تسير 84 رحلة دولية وداخلية بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة، 84 رحلة جوية بمعدل 66 رحلة دولية الى كل من تورنتو، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، مدريد، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، جنيف، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت،كوبنهاجن، موسكو، بودابست، ميلانو، عمّان،جوبا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، فيينا ، ميونخ، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، برلين، بروكسل، برشلونة، إربيل، واشنطن .

كما تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 16 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، و رحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9841 راكبا .

- زيادة معدلات التشغيل في المطارات المصرية

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا، حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.