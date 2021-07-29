هزة أرضية تضرب منطقة فض الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية، اليوم الخميس، أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة جيجاركونيك شرقي البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، فقد أفادت وزارة الطواريء الأرمينية، بأن "مركز الهزة كان على بعد 3 كيلومترات شمال شرق قرية شورزا بمنطقة جيجاركونيك".

وأضافت: "شعر السكان بهزة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في مدن سيفان وجافار وشامبراك وقرية شوهكات ومنطقة غيغاركونيك، أما في مدينة آبوفيان بمنطقة كوتايك وقرية ايجدزور بمنطقة تافوش 2، فبلغت قوة الهزة درجتين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت أمس الأربعاء أن مناوشات متقطعة تدور في شمال شرق الحدود الأرمنية الأذربيجانية في منطقة جيجاركونيك قرب بلدتي سوتك فيرين، وشورزا حيث سقط 3 قتلى و5 جرحى.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة: "إن اثنين آخرين اُصيبا"، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.