وفد من نواب التنسيقية يزور جامعة الدول ويتفقد أروقتها التاريخية

زار وفد من نواب تنسيقية، الخميس، شباب الأحزاب والسياسيين جامعة الدول العربية التقى خلالها السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والمستشار محمد السباعي، المستشار القانوني لجامعة الدول العربية والوزير مفوض أحمد مصطفى فهمي، مدير إدارة المؤتمرات والخدمات وشئون المقر.

ضم الوفد النواب أحمد مقلد وأميرة صابر ورشا أبوشقرة ومحمد عبدالعزيز وطارق الخولي ومن أعضاء الشيوخ سها سعيد ومحمود فيصل ومحمد فريد.

ناقش وفد نواب المجلسين العديد من القضايا التي تخص مدى تعاون الدول العربية الاقتصادى والسياسي والعقبات التي تواجه العمل المشترك داخل جامعة الدول العربية، وتطرق النقاش إلى قضايا النزاعات ودعم أجندة السلام واتفاقية الدفاع العربي المشترك وما تقدمه الجامعة للشباب العربي وغيرها من القضايا المهمة.

شملت الزيارة جولة داخل الأروقة التاريخية لمقر الجامعة، وأشاد السفراء بأهمية الحوار مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وتجربتهم الرائدة التي مهدت لتمكين الشباب في كل الدول العربية.

كما زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخميس، مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة استقبل الوفد اللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي رحب بالحضور واستعرض أمامهم تفاصيل ذلك المشروع الضخم أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.

وفد نواب التنسيقية

وقال عابدين إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة له عدة أهداف هامة وهي تخفيف التكدس عن القاهرة والتي باتت تضم ما يقرب من ١٠ ملايين نسمة، بما يضغط على المرافق والطرق التي تعاني بشكل فاق احتمالها.

وفد نواب التنسيقية

أضاف أن إنشاء العاصمة هو جزء كذلك من خطة تعمير سيناء، حيث إنها تقع في الطريق المؤدي إليها مباشرة مما يسد الفجوة بينها وبين القاهرة عبر مدينة كبرى ذكية على أحدث الطرز المصممة في العالم.

أوضح عابدين أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة ١٧٠ ألف فدان بما يعادل ٧٠٠ كم مربع تم تقسيمها إلى مراحل، المرحلة الأولى بلغت ٤٠ ألف فدان بما يوازي مساحة واشنطن، تضم ٨ أحياء سكنية، وكلا من الحي الدبلوماسي والحي الرئاسي، والحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ومدنية الثقافة والفنون والمدينة الرياضية، و٧ جامعات اشتغل منها ٤ و٤٠ مدرسة إنترناشونال يعمل منها حاليًا ٦ مدارس.

وفد نواب التنسيقية

وأكد أن المدينة وضعت خطة ومعايير للبناء يشترط أن يكون ٧٥% مساحة خضراء، وأن يقتصر البناء على 25% فقط أي أن يكون نصيب المواطن 15 متر مربع من الخضرة، كما اشترطت تخصيص 50% من أسطح البنايات للخلايا الشمسية لتوليد طاقة متجددة نظيفة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد ارتفاع المباني إلى أرضي و 7 أدوار، بخلاف المناطق المخصصة للأبراج.

وفي نهاية اللقاء شكر أعضاء التنسيقية اللواء أحمد ذكي عابدين على حسن الاستقبال والشرح الوافي لهذا المشروع الضخم، كما قدموا له درع التنسيقية تكريمًا لمجهوداته.

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو يونس، علاء عصام، غادة علي، خالد بدوي، محمد عبدالعزيز، محمود بدر، أحمد فتحي، رشا فايز كليب.

وكل من محمد السباعي، محمود فيصل، عضوا مجلس الشيوخ، وكريم عبدالعاطي، مؤمن سيد، نورالشيخ، إيمان طلعت، حنان وجدي، غادة فتحي، أحمد مبارك، أحمد نصرالله، أحمد مسعد، رحاب عبدالله، أحمد فتحي، أحمد عمرو، محمد نبيل، مؤمن سليم، أحمد خالد، أعضاء التنسيقية.