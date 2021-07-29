الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العراقية: وصول شحنات جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية: وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إنتاج شركة أسترازينيكا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس: أنه تم وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا البريطاني عن طريق مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى أنه تم البدء في توزيعها على جميع نقاط التلقيح في بغداد وعموم المحافظات.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت، أمس، مرور البلاد بموجة وبائية هي الأخطر، حيث ارتفعت نسبة الحالات الشديدة، فيما تواجه المؤسسات الصحية ضغطا كبيرا بسبب الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة، والحالات الحرجة والصعبة.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية 13 ألفا و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و603 آلاف و787 حالة.

الجدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وزارة الصحة والبيئة العراقية كورونا أسترازينيكا فيروس كورونا بغداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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