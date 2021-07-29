الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بحبس 4 عاطلين بحوزتهم 28 ألف قرص مخدر فى برج العرب

حبس
حبس

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 28 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصصا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، وتم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على (28٫000 قرص مخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و240 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية عقار الأمن الوطني برج العرب مكافحة المخدرات النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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