مصر تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بكوت ديفوار 9 أغسطس

تشارك مصر ممثلة في الهيئة القومية للبريد في المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي في الفترة من 9 إلى 27 أغسطس في أبيدجان، كوت ديفوار.

وخلال المؤتمر، يتوقع أن تقوم الدول الأعضاء بالاتحاد بتبني الاستراتيجية البريدية العالمية الجديدة التي تمثل خارطة طريق لدورة العمل الجديدة للاتحاد والتي ستبدأ في عام 2022 ، وسيقرر المؤتمر أيضًا قواعد جديدة ويضع سياسات بشأن التبادل الدولي للرسائل والسلع البريدية.

ومن المقرر مناقشة آليات انتخاب المدير العام ونائب المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي العالمي علي التوالي ومناقشة مسالة إجراء الاقتراع السري باستخدام النظام التقليدي اي بطاقات الاقتراع الورقية أو من خلال وسائل أخرى، كذلك مناقشة القضايا والموضوعات التي يتم تقديمها من الوفود والأعضاء ومناقشة تعديل النظام الداخلي للمؤتمرات أو تعليق اللعمل به فيما يخص المشاركة عن بعد في الانتخابات من خلال مقر انعقاد المؤتمر المضيفة أبيدجان بكوت ديفوار أو موقع اقتراع ثانوي في جنيف بسويسرا مقرا دائما، مع إتاحة الموقع المخصص للاقتراع الثانوي لجميع وفود البلدان والأعضاء في الاتحادين المسجلين والمفوضيين.

في نفس السياق، شاركت الهيئة القومية للبريد في أعمال الدورة الـ39 لمجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي الشامل بزيمبابوي، بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التواجد المؤثر في الساحة الإفريقية، وتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي ورفع مستويات التنسيق في القضايا البريدية الإقليمية، بهدف استعادة دورنا الريادي بإفريقيا، ونقل خبراتنا فى مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة البريد المصري إلى أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبرى، حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي بإفريقيا، والتي تمس الجوانب التشغيلية والتقنية والأمن البريدي والشمول المالي وتطوير الخدمات البريدية والتحول الرقمي للمؤسسات البريدية، وكذلك القضايا ذات الصلة بملامح استراتيجية الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل المستقبلية خلال الدورة القادمة، والتي ستستمر لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تحديث عدد من الاتفاقيات الإفريقية الخاصة بالاتحاد الإفريقي البريدي الشامل لتنظيم العمل البريدي داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.