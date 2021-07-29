الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بطلا مصر فى الأوليمبياد فى ضيافة منى الشاذلى فى أول ظهور لهما على CBC

جريدة الدستور

في أول لقاء حصري لهما عقب الفوز بأول ميداليتين برونزيتين لمصر في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، يحل اللاعب سيف عيسي واللاعبة هداية ملاك ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي، فى حلقة الجمعة الموافق 30 يوليو، ضمن حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة CBC، في تمام الساعة 9 مساءً.

تاتي استضافة اللاعبين للاحتفال بهما على خلفية الأداء المميز وتحقيق ميداليتين برونزيتين. وحققت اللاعبة هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأوليمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016. وتُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.

أبطال مصر في الأولمبياد سيف عيسي هداية ملاك منى الشاذلي قناة cbc

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كل هذا الفساد

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