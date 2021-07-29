الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 7 أشخاص للجنايات بتهمة التزوير في محررات جمعية إسكان والاستيلاء على أموال المواطنين

متهمين
متهمين

أحالت النيابة العامة، اليوم الخميس، 7 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات جمعية إسكان، والاستيلاء على أموال المواطنين، في القضية رقم ٧٢١٠ لسنة  جنايات عابدين المقيدة برقم٦٠٦ کلی وسط القاهرة.

قرار الإحالة 

جاء في قرار الإحالة الصادر إلى محكمة الجنايات ان النيابة العامة تتهم "أ.ف"59 سنة بالمعاش محبوس، و"ح س" 44 سنة، محامي (محبوس)، و" ع.ن" 50سنة، بالمعاش، (محبوس)، و"م س"51سنة، بدون عمل (هارب)، و" ك.م" 41 سنة، حاصلة على ثانوية عامة، و"أ م" (هارب )50 سنة بدون عمل- و"م أ" (هاربة) 68 سنة بدون عمل- لأنهم في غضون أعوام 2018، 2019، 2020 بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة المتهمون من الأول حتى السابعة وآخرون مجهولون اشتركوا على الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى الجمعيات التعاونية "الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة الدولية للصحافة وهي عقود تخصيص الوحدات السكنية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والمنسوب صدورها للجمعية، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة ومدها بالبيانات اللازمة فدونها المجهول بهم ومهرها بتوقيعات نسبها زورا بالمختصين بتلك الجمعية وشفع العقود المؤرخة  بالختم المقلد.

أقوال المجني عليهم

جاء بأقوال "عبدالمنعم أ"۳۰ سنة - مدرس بكلية الهندسة- جامعة حلوان أنه وعلى أثر إعلان بالبيع لإحدى الوحدات السكنية عبر إحدى المواقع الإلكترونية من قبل متهمة  بالقضية بصفتها مالكة العين قام بمقابلة الأخيرة صاحبة المتهمين، وذلك بمقر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان مالكة المشروع، وحرروا له عقد تخصیص مزيل بتوقيع الأول و ممهور بخاتم الجمعية سالفة البيان واستولوا منه على مبلغ مالي نظير ذلك البيع وذلك على خلاف الحقيقة.

النيابة العامة ٧ أشخاص الجنايات التزوير محررات احدي الجمعيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنا مع تحريك سعر الوقود

خلاف على وقوف بائع متجول أمام محل عصير وراء «معركة المرج»

«فايزر» تؤكد: تراجع فعالية لقاح كورونا بعد 6 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد العمل بـ"الشارة الخضراء" للحد من إصابات كورونا

16 أسيرًا فلسطينيًا يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فى البيرة الفلسطينية