إحالة 7 أشخاص للجنايات بتهمة التزوير في محررات جمعية إسكان والاستيلاء على أموال المواطنين

أحالت النيابة العامة، اليوم الخميس، 7 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات جمعية إسكان، والاستيلاء على أموال المواطنين، في القضية رقم ٧٢١٠ لسنة جنايات عابدين المقيدة برقم٦٠٦ کلی وسط القاهرة.

قرار الإحالة

جاء في قرار الإحالة الصادر إلى محكمة الجنايات ان النيابة العامة تتهم "أ.ف"59 سنة بالمعاش محبوس، و"ح س" 44 سنة، محامي (محبوس)، و" ع.ن" 50سنة، بالمعاش، (محبوس)، و"م س"51سنة، بدون عمل (هارب)، و" ك.م" 41 سنة، حاصلة على ثانوية عامة، و"أ م" (هارب )50 سنة بدون عمل- و"م أ" (هاربة) 68 سنة بدون عمل- لأنهم في غضون أعوام 2018، 2019، 2020 بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة المتهمون من الأول حتى السابعة وآخرون مجهولون اشتركوا على الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى الجمعيات التعاونية "الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة الدولية للصحافة وهي عقود تخصيص الوحدات السكنية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والمنسوب صدورها للجمعية، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة ومدها بالبيانات اللازمة فدونها المجهول بهم ومهرها بتوقيعات نسبها زورا بالمختصين بتلك الجمعية وشفع العقود المؤرخة بالختم المقلد.

أقوال المجني عليهم

جاء بأقوال "عبدالمنعم أ"۳۰ سنة - مدرس بكلية الهندسة- جامعة حلوان أنه وعلى أثر إعلان بالبيع لإحدى الوحدات السكنية عبر إحدى المواقع الإلكترونية من قبل متهمة بالقضية بصفتها مالكة العين قام بمقابلة الأخيرة صاحبة المتهمين، وذلك بمقر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان مالكة المشروع، وحرروا له عقد تخصیص مزيل بتوقيع الأول و ممهور بخاتم الجمعية سالفة البيان واستولوا منه على مبلغ مالي نظير ذلك البيع وذلك على خلاف الحقيقة.