«الري» تبحث مع «فاو» عقد جلسات حول المياه والزراعة في أسبوع القاهرة

تواصل وزارة الموارد المائية والري استعداداتها اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه المزمع عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص"، يتضمن عددًا من المحاور والجلسات وورش العمل والندوات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



اجتماعات وزارية مشتركة خلال الفعاليات



وعقدت اليوم السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه برئاسة الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور محمد الحمدي، كبير مسئولى الأراضي والمياه لمنظمة الغذاء والزراعة "فاو"، وعدد من ممثلي المنظمة، لاستعراض ومناقشة آخر مستجدات تنظيم إجتماعات اللجان الفنية المشتركة للمياه والزراعة خلال فعاليات الأسبوع لبحث قضايا الموارد المائية والاقصاديات الزراعية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عقد الاجتماع الوزاري بالجامعة العربية، واجتماعات لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية بالتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة الجلسات الفنية الاخرى التي ستنظمها منظمة الغذاء والزراعة "الفاو" خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.



وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة الرابع للمياه يتضمن عدة فعاليات وأنشطة متنوعة، تستهدف تعزيز التواصل بين كافة المؤسسات والهيئات المختصة بالمياه والتنمية المستدامة لإدارة الموارد المائية بكفاءة، كما يأتي تتويجا لنجاح الثلاث نسخ السابقة من الأسبوع.



وأوضحت رئيس القطاع، إن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تقوم بمجهودات كبيرة حالياً لإتمام كافة الاستعدادات اللازمة لانعقاد الأسبوع، من تلقى طلبات المشاركة وتحديد ورش العمل والندوات واللقاءات المختلفة لكافة الجهات والمنظمات الدولية والعربية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات متعددة لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة.



ويشهد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات الفنية المهمة منها جلسة خاصة حول مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023، بحضور عدد من رؤساء الوزارات والوزراء والمنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة، بجانب عدد من وزراء الدول العربية والأوربية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل والمسابقات للمزارعين للحث على ترشيد استهلاك المياه.

