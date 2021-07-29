«طنطا» ضمن أفضل 30 جامعة عربية وإفريقية في تصنيف «ويبومتركس»

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تقدم الجامعة في التصنيف الإسباني للجامعات "ويبومتركس" نسخة يوليو 2021 لتحتل المركز 1557 متقدمة 88 مركزًا عن نسخة التصنيف لشهر يناير 2021.



وأكد أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 30 جامعة عربية وإفريقية مشاركة بالتصنيف مشيرًا إلى أن عدد الجامعات التي يتم تصنيفها حوالي 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم.



وأضاف أن تصنيف ويبومتركس هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من خلال مواقعها الإلكترونية، حيث يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة.



وقال رئيس الجامعة، إن هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة فى تطوير البوابة الإلكترونية للجامعة والكليات بما يواكب التكنولوجية العالمية، والمحاولات المستمرة للارتقاء بالجامعة لتجد المكانة اللائقة بها بين الجامعات العالمية ودعم قدراتها التنافسية وتحقيق كافة الرؤى والتطلعات.

ومن جانبه، أوضح د.كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الدولية يأتي في مقدمة الأولويات من خلال تطوير منظومة البحث العلمي وجودة الإنتاج العلمي ودعم النشر الدولي.

وتابع: استراتيجية الجامعة تحرص على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية المصنفة في قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمي.



