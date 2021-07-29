الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نوفمبر المقبل.. تسيير أولى الرحلات الجوية بين مطارى نابولى وشرم الشيخ

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تسيير رحلات جوية دولية مباشرة بين مطارى نابولي الإيطالي وشرم الشيخ الدولي خلال الموسم الشتوي المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى البلاد خلال الفترة الحالية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي الفيروس القاتل بمختلف انحاء العالم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي قد تلقت إخطارا من إحدى كبريات شركات الطيران البريطانية عن تسيير أولى رحلاتها الجوية الدولية المباشرة بين نابولي الإيطالية ومنتجع شرم الشيخ السياحي، في شهر نوفمبر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا، متوقعا زيادة تلك الرحلات مع بداية العام الجديد القادم، في ظل الطلبات المتزايدة من السوق السياحي الايطالي للسفر الى المنتجعات السياحية المصرية.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بمختلف الجنسيات إلى المطارات ذات المقاصد السياحية المصرية مع بداية العام المقبل، في ظل التجهيزات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني والمطارات المصرية الرئيسية والسياحية، فضلا عن حصول تلك المطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات في الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المصدر أن هناك العديد من الأسواق السياحية الدولية ترغب خلال الآونة في الأخيرة فتح أسواق سياحية جديدة بالمدن المصرية، وهو ما ظهر جليا حاليا في كثافة الحركة الركابية والجوية مختلف الجنسيات الوافدة إلى المدن المصرية، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.

وتابع المصدر أن وزارة الطيران المدني المصري تولي اهتماما كبيرا بجذب المزيد من الأسواق السياحية الأجنبية إلى المطارات المصرية، لزيادة الموارد الاقتصادية والمالية لمنظومة الطيران المدني وزيادة السمعة الطيبة لها، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي وبالأخص منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية، حيث تعمل دول تلك المناطق على جذب الوفود السياحية والركابية من جميع أنحاء العالم إليها خلال الفترة الحالية.

 

مطار نابولي مطار شرم الشيخ السياحة الايطالية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وزارة الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

«احذر ارتفاع الأمواج».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان حل دولتى فلسطين وإسرائيل

تونس: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تنذر بانفلات الأوضاع وتهدد أمن المنطقة