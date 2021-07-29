نوفمبر المقبل.. تسيير أولى الرحلات الجوية بين مطارى نابولى وشرم الشيخ

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تسيير رحلات جوية دولية مباشرة بين مطارى نابولي الإيطالي وشرم الشيخ الدولي خلال الموسم الشتوي المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى البلاد خلال الفترة الحالية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي الفيروس القاتل بمختلف انحاء العالم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي قد تلقت إخطارا من إحدى كبريات شركات الطيران البريطانية عن تسيير أولى رحلاتها الجوية الدولية المباشرة بين نابولي الإيطالية ومنتجع شرم الشيخ السياحي، في شهر نوفمبر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا، متوقعا زيادة تلك الرحلات مع بداية العام الجديد القادم، في ظل الطلبات المتزايدة من السوق السياحي الايطالي للسفر الى المنتجعات السياحية المصرية.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بمختلف الجنسيات إلى المطارات ذات المقاصد السياحية المصرية مع بداية العام المقبل، في ظل التجهيزات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني والمطارات المصرية الرئيسية والسياحية، فضلا عن حصول تلك المطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات في الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المصدر أن هناك العديد من الأسواق السياحية الدولية ترغب خلال الآونة في الأخيرة فتح أسواق سياحية جديدة بالمدن المصرية، وهو ما ظهر جليا حاليا في كثافة الحركة الركابية والجوية مختلف الجنسيات الوافدة إلى المدن المصرية، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.

وتابع المصدر أن وزارة الطيران المدني المصري تولي اهتماما كبيرا بجذب المزيد من الأسواق السياحية الأجنبية إلى المطارات المصرية، لزيادة الموارد الاقتصادية والمالية لمنظومة الطيران المدني وزيادة السمعة الطيبة لها، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي وبالأخص منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية، حيث تعمل دول تلك المناطق على جذب الوفود السياحية والركابية من جميع أنحاء العالم إليها خلال الفترة الحالية.